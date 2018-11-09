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كُتّاب وآراء
التوقيت المدرسي بجهة الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - aali الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:43
تعدد صيغ التوقيت بالمغرب يدل ،على فقد بوصلة التوجيه الصحيح، ذهب التخطيط السنوي والبرنامج السنوي للحكومة ووزارة التربة أصبح التخبط والعشوائية
2 - تكيف الوقت الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:46
أعطت الوزارة لكل أكادمية الصالحية لتكيف التلاميذ مع الوقت الجديدة ويصبح الجميع مكيف.
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