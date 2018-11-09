24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/11/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- مزاد متعلقات "هوكينغ" يحصد 2 مليون يورو
- ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا
- بوتين يعيد الحياة إلى صناعة الدجاج في روسيا
- تلاميذ بالقصر الكبير يحتجون ضد التوقيت الصيفي
- فرقة أمنية بمراكش تحجز كمية من المخدرات
وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)
- بنكيران: "سيدْنا طالعْ لو الدّم" و"مساخيط" يخططون لتفكيك الدولة - (227)
- العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة - (171)
- بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟ - (159)
- موازاة مع احتجاجات التلاميذ .. توقيت مدرسي جديد يلوح في الأفق - (104)
- هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وقفة تضامنية مع بوعشرين
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:43