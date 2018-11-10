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كُتّاب وآراء
عذاب ملائكة الرحمة
السبت 10 نونبر 2018 - 19:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن مغربي السبت 10 نونبر 2018 - 19:47
هذا ضلم وحيف في حق الممرض
لا يعقل أن الطبيب يتلقى أضعاف مضاعفة في التعويض عن الخطر المهني مقارنة مع الممرض.
الطبيب تعويضه يصل إلى 5900 درهم كتعويض عن الخطر المهني. والممرض محصور مدى الحياة في 1400 درهم. حشومة وعار.
وزارة الصحة أو وزارة الطبيب أوصيكم بتقوى الله في حق الممرضين
لا يعقل أن الطبيب يتلقى أضعاف مضاعفة في التعويض عن الخطر المهني مقارنة مع الممرض.
الطبيب تعويضه يصل إلى 5900 درهم كتعويض عن الخطر المهني. والممرض محصور مدى الحياة في 1400 درهم. حشومة وعار.
وزارة الصحة أو وزارة الطبيب أوصيكم بتقوى الله في حق الممرضين
2 - مواطن x السبت 10 نونبر 2018 - 21:46
الله يكون في عون من يعتقد أن التمريض هو هم رسالي وليس هم معاشي والعدالة الاجتماعية بعيدة المنال للأسف ولكن أقول لو كان لدينا ملائكة الرحمة في بلدنا لكان الحال غير الحال ...
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