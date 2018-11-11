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كُتّاب وآراء
العثماني وسط الفوضَى
الأحد 11 نونبر 2018 - 12:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - rachida الأحد 11 نونبر 2018 - 12:40
يظهر ان الي العثماني ليس لذيه ما يقوله لا للصحافة ولا للشعب لهذا فهو يكتفي بالاشارة فصبرا جميلا حتى نرد له ولحزبه وبالاشارة ايضا .
4 - مواطن غيور. يسألونك عن الساعة الأحد 11 نونبر 2018 - 12:46
أين هي الأحزاب وما دورها؟ لما لم تحرك الأحزاب و النقابات ساكنا؟أليس التوقيت مهم بالنسبة للشغيلة؟ أليس الموضوع مهم؟
أعتقد جازما أن الموضوع كبير و أن الصغار إما أن يباركوا و إما أن يخرصوا، إدا كيف تفسرون هدا السكوت؟
أعتقد جازما أن الموضوع كبير و أن الصغار إما أن يباركوا و إما أن يخرصوا، إدا كيف تفسرون هدا السكوت؟
5 - حاميدو الأحد 11 نونبر 2018 - 12:47
العثماني وسط الفوضى...شيء طبيعي لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة.
6 - مجد الأحد 11 نونبر 2018 - 12:51
الهبة مشات مع مليها. الله ارحمك أسي البصري كنتي كتحمي الوزارة و المسؤولين.
و دابا عاد فهمت علاش مرضى الأمراض النفسية ؤ العقلية ف برشيد .كانو كيزيدو يتأزمو ما كانوش ف أيادي آمنة . كان مقابلهم دكتور علم نفس براسو خاصوا طبيبات يعالجوه ؤ إقابلوه .
و دابا عاد فهمت علاش مرضى الأمراض النفسية ؤ العقلية ف برشيد .كانو كيزيدو يتأزمو ما كانوش ف أيادي آمنة . كان مقابلهم دكتور علم نفس براسو خاصوا طبيبات يعالجوه ؤ إقابلوه .
7 - مرحبا بكم الأحد 11 نونبر 2018 - 12:55
الوعي المغربي لازال متخلفا كثيرا كما قال الحسن الثاني رحمه الله من قبل للمستشارة الالمانية حينما قالت له شعبك فقير ومغربك ثروات واجابها انه شعب غبي والمشكلة يحتقر الطبيب والأستاذ مثل استادنا وطبيبنا العثماني واشكركم
8 - ها علاش ساكتين الأحد 11 نونبر 2018 - 12:56
ربما الصدمة افقدته النطق ، يستحيل الابداع الى تتعافى نفسية المهترئة
9 - كريم الأحد 11 نونبر 2018 - 12:58
تخربيق هذا بحال الى معرت اش غيقول كاع. وتهما هاد صحافيين شحال باسلين. ما هاكذا الصحافة. يجب عليهم احترام بعضهم البعض ماهذه الفوضى اش باغين عندو راه والو معندو مايقول عارف راسو.
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