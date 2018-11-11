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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
ابن بطوطة يعود إلى الحياة
الأحد 11 نونبر 2018 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تكلم الأحد 11 نونبر 2018 - 21:56
شرفت ايها الانسان الراءع يا من احب العرب وشق قلبه مع العرب عكس بعض ابناء البلد الدين يكرهون العربي تحية تقدير ومحبة لك ايها الكريم الكبير
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