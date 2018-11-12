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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حمار في احتجاج تلاميذ

حمار في احتجاج تلاميذ

الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سميرة ملوك الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:33
وما ذنب الحمار المسكين فهو مغلوب عن امره لا حولا ولا قوة الا بالله
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62
2 - زكرياء المغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:35
غباء في ظل غباء ماهذا الجهل ماهذا
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25
3 - عبدية مغترية الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:39
الهضرة عليك ال حادر عينيك.عياو ميشرحو ليك و مباغيش تفهم.ها هما جابوك هههه
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45
4 - simo danmark الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:41
الغريب في الأمر هو .هل زيادة ساعة اونقصانها سيعطينا جيلا واعيا مثقفا ،لا أظن ذالك .ما دخل هادا الحمار المغلوب على أمره في هده الاحتجاجات؟انعي التعليم والحكومة في بلدي المغرب..:::
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31
5 - Arhal N ilmchane الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:44
هل هؤلاء هم مستقبل البلاد؟؟ ثقافة الاغبياء ان يمثل رجل بحمار. بفففففف تعليم؟؟؟؟؟
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15
6 - انسان الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:45
كيف نشير لإنسان بأنه حمار أهذا هو جيل الغد .
لست معه ولا مع حزبه ولكن احترام البشرية واجب .
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31
7 - طفل يحمل الجمر الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:46
اذا اردتم تخريب بلد ما فاطلقوا الحمير
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23
8 - rachid 1975 الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:47
ما ذنب الحمار؟ تلاميذ ليس هذفهم إضراب ضد الساعة الإضافية بل فقط هذفهم الشغب و عدم الرغبة فالدراسة. و التهكم و الإستهزاء بحيوان لا حول له و لا قوة. هل هؤلاء هم شباب المستقبل الذين ننتظر منهم ما هو أفضل. هذا الحيوان على الأقل لديه مهمة يفيد بها من له الفضل عليه. فما الفائدة التي سيفيد بها هؤلاء المراهقين بها مجتمعهم؟
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44
9 - الطاهر الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:48
البسالة و العياقة هده.اين هي وزارة التربية و التكوين وأين المدرسة بل اين هم الاباء
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21
10 - محمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:49
أكبر دليل على حرية التعبير. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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9
11 - sliman الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:50
يجب أن يحاسبوا على فعلهم هذا،ماهكذا يكون التعبير عن الرأي.( لقد كرمنا بني آدم)
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-3
12 - omar الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:51
سيرو تقرو ماينفعكم ساعة زايدة ساعة ناقصة لايهم المهم هو الجد والاجتهاد ولد عمي كان يمشي 10 كلم على رجليه ومااكثرهم وفي 2006 تخرج من المعهد العالي لزراعة والبيطرة ودابا راه خدام في شركة كبيرة معروفة في المغرب
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-7
13 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:51
تبعو هادا ك‹ العثماني‹ تاتوليو بحالو.قولو ماقرينش.احسن
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1
14 - Mohamed الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:52
لا حول ولا قوة إلا بالله
تغيير الكتب المدرسية بالكتب المدرجة،زيادة الساعة وعدم إنصات الحكومة للشعب بتاتا.... أسباب ساهمت في ظهور هذه المستويات...والله المستعان
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12
15 - عبدالله الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:53
والله الى حشومة وعار عليكم تستغلون تلاميذ لا يفقهون شيءا في السياسة وهاذا يظهر غباء ومستوى العصابة المغربية او الحزبية التي تشن حربا حزبيا على العدالة والتنمية . الأمية في المغرب قتلت الصغير والكبير ، فين هما اباء هاذ التلاميذ راه هاذي مهزلة للبلاد ومهزلة للشعب اجمع ، الى كان عندكم مشكل مع الرءيس لا تستعملون الأبرياء بحال لي تا دير داعش مع المدنيين راه شوهتو بالبلاد الله ياخد فيكم الحق. وأينا نحشمو نقولو مغاربة
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16 - كان زمان الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:53
رحمك الله يا وطني جيل لا يفقه شيئا
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3
17 - chakib الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:55
ارجوا من القائمين على هذا المنبر المحترم حذف هذا المقطع احتراما للرجل و حفاظا على سلامة التلاميذ الذين لا يفقهون
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18 - tiwtiwa الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:59
هادشي ماخاصوش يكون باش يمتلوا رئيس الحكومة ب...... ولاكن المسؤولين قبل اتخاد اي قرار عليهم دراسته واخد أراء العامة من الناس لتجنب الفتنة
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3
19 - ياسين الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:01
رغم اختلافنا معهم في الاراء الا ان الاحترام واجب و لازم ... احتجوا على الساعة و طالبوا بحقوقكم باحترام ... اما لي كيسب العثماني بالنسبة لي راه خاصوا 100 عام ديال التوعية باش يفهمها باش منفوخة
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8
20 - ميلود الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:02
لا يهمهم لا ساعة ولا دراسة
ما يهمهم هو الهروب من الدراسة واللعب في الشوارع
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6
21 - غريب امرنا الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:07
لاحول ولاقوة الا بالله ...
الى اين نحن ذاهبون ‏بعد التفكير المنهجي..
‏الله يستر...
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22 - فوضى الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:10
هنا يبدو لي ان أولياء امورهم غائبون اين هي الأسرة من يتحكم في مثل هؤلاء التلاميذ ولماذا يتصرفون بهذه الطريقة الهمجية إدا لا حسيب ولا رقيب المدرسة لوحدها مغلوب على امرها وجب التفكير في تربية هذه الأجيال السائبة .......
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23 - مواطن الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:13
والله الا التلاميذ هما اللي عرفوا ليكم تحية لهم.ومع الأسف راه حنا الكبار اللي خصنا نوضو للاحتجاج. والله الا التلاميذ أشجع واحسن منا. فتحية لهذا الجيل الجديد.
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-3
24 - abdou الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:15
السيد العثماني رئيس حكومة فاشل وعاجز. غير أن هذه الحركة بعيدة عن قيمنا وتقاليدنا . كما أن نشر مثل هذه الفيديوهات تشجيع لهذه الأفعال السلبية. المرجو الإحجام عن ذلك مستقبلا
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25 - القلب الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:17
العقول الفارغة لاعلاقة لها بالساعة وإنما هم كسلاء جهلاء مراهقين ولايردون الخير لوطنهم عدم التربية والوعي
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26 - safir الاثنين 12 نونبر 2018 - 14:27
ناسف للمستوى المنحط التي اصبحت فيه الحكومة الحالية ولفقدانها لمصداقيتها وهذا راجع لسياساتها التهميشية والتصعيدية واللامبالاة فهي بفضل تعنتها وعدم انصاتها لهذا الشعب المقهور تزيد من تصعيد الاوضاع بدلا من تهدىتها وتصب الزيت على النار
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