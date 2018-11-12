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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب التلاميذ بالبيضاء

غضب التلاميذ بالبيضاء

الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:20

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1 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:38
عاش الحق هاد الناس لايطلبون الا إلغاء الساعة الإضافية اش كتسنى الحكومة
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