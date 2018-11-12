24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)

  2. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  3. رفض "التوقيت الجديد" يوحّد التلاميذ بالدار البيضاء (5.00)

  4. تساقطات ثلجية ومطرية في عدد من مناطق المملكة (5.00)

  5. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحكومة والفئات الهشّة

الحكومة والفئات الهشّة

الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:01

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المذكوري الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:30
الهشاشة التي يعاني منها العثماني و فريقه هي هشاشة الأخلاق و القيم و التحلي بالشجاعة ليقولوا " ليس بمقدرورنا تسيير الدولة لأن حكومة الظل تتحكم فينا" و لدي ملاحظة بسيطة هو أن يتيم المسكين يتيم فعلا لأنه يحضر هذا النشاط دون مدلكته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - ameur الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:52
هذا الكلام مليناه اشبعنا منو انت براسك آ السي العتماني راك اسمعتيه الالاف المراة منذ ان كنت طالب او ها انت تعيده على مسامعنا بانكم واعيين وعارفين وسامعين او شايفين و غادي عملوا او غادي اندرسوا و غادي نحققوا ونبحتوا وحنا حالين فمنا كيدخل ليه غير الغبرة والهوى الملوث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - karimos الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:56
يجب نزع الهشاشة ودفعها نحو الفقر هذا هو دور الدولة الاول ليرتقي الإنسان ويملئ بطنه ويحصل على سكن دافئ ويعالج من امراضه ويحصل على امن في تنقلاته ..
اما الذي يعيش في الفقر فالدولة عليها تحفيزه فقط في هذه المرحلة ولا يجب ان تتصدق عليه بل يجب ان توفر له عمل كيفما كان يمكنه من العيش الكريم وتدفع به للتكوين والعمل كأساس للكفاءة والرقي في المجتمع
اما الطبقة المتوسطة يجب تحفيزها هي الأخرى بدفعها لريادة الاعمال وتشغيل الفقراء ووضع تسهيلات لهم لإقامة مقاولات صغرى ومتوسطة وتعاونيات تشغل الفقراء خصوصا في ميدان الخدمات والإنتاجية الصناعية الفلاحية ..
اما الطبقة العليا يجب تحفيزها في صنع مشاريع نصف ربحية تكون فيها الدولة طرفا ضامنا لإستمرارها وتحفيزها على التصدير وإيجاد اسواق عالمية لها بإستعمال الدبلوماسية الموازية والسياسية ..

الدولة تعطي 100% للذين يعشون في الهشاشة كهشاشة السكن، وهشاشة الصحة..(المسنين المشردين المعاقين والأسر المكلومة في الكوارث الطبيعية وكل من يعيش تحت عتبة 10 دراهم لليوم )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - حوس الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:58
لغة الإنشاء والفرشي
دائما نسمع إنها انطلاقة لمغرب جديد جديد
الناس يقدموه احصائيات ودراسات ووثائق، وأنتم دائما ئوف وس..والكلمات الجميلة الفضفاضة التي تخلق السراب...اتركوا التسيير لمن يقدرون عليه، وروحوا للزوايا فهناك الكثير من سيصدقكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - ابن الشعب الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:00
كلام #فارغ ولا بديل منه انكم تبيغون الاوهام للمغاربة اما الاصلاح والتننية المستدامة وغيرها لا علاقة لكم بها الله سينتقم منكم بادن الله ضيعتمونا وشردتمونا ونهبتن ترواتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - samir الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:02
أين وصلت آستقالة الداودي؟ أين وصلت آستقالة الداودي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.