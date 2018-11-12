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كُتّاب وآراء
الحكومة والفئات الهشّة
الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - المذكوري الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:30
الهشاشة التي يعاني منها العثماني و فريقه هي هشاشة الأخلاق و القيم و التحلي بالشجاعة ليقولوا " ليس بمقدرورنا تسيير الدولة لأن حكومة الظل تتحكم فينا" و لدي ملاحظة بسيطة هو أن يتيم المسكين يتيم فعلا لأنه يحضر هذا النشاط دون مدلكته
2 - ameur الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:52
هذا الكلام مليناه اشبعنا منو انت براسك آ السي العتماني راك اسمعتيه الالاف المراة منذ ان كنت طالب او ها انت تعيده على مسامعنا بانكم واعيين وعارفين وسامعين او شايفين و غادي عملوا او غادي اندرسوا و غادي نحققوا ونبحتوا وحنا حالين فمنا كيدخل ليه غير الغبرة والهوى الملوث
3 - karimos الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:56
يجب نزع الهشاشة ودفعها نحو الفقر هذا هو دور الدولة الاول ليرتقي الإنسان ويملئ بطنه ويحصل على سكن دافئ ويعالج من امراضه ويحصل على امن في تنقلاته ..
اما الذي يعيش في الفقر فالدولة عليها تحفيزه فقط في هذه المرحلة ولا يجب ان تتصدق عليه بل يجب ان توفر له عمل كيفما كان يمكنه من العيش الكريم وتدفع به للتكوين والعمل كأساس للكفاءة والرقي في المجتمع
اما الطبقة المتوسطة يجب تحفيزها هي الأخرى بدفعها لريادة الاعمال وتشغيل الفقراء ووضع تسهيلات لهم لإقامة مقاولات صغرى ومتوسطة وتعاونيات تشغل الفقراء خصوصا في ميدان الخدمات والإنتاجية الصناعية الفلاحية ..
اما الطبقة العليا يجب تحفيزها في صنع مشاريع نصف ربحية تكون فيها الدولة طرفا ضامنا لإستمرارها وتحفيزها على التصدير وإيجاد اسواق عالمية لها بإستعمال الدبلوماسية الموازية والسياسية ..
الدولة تعطي 100% للذين يعشون في الهشاشة كهشاشة السكن، وهشاشة الصحة..(المسنين المشردين المعاقين والأسر المكلومة في الكوارث الطبيعية وكل من يعيش تحت عتبة 10 دراهم لليوم )
اما الذي يعيش في الفقر فالدولة عليها تحفيزه فقط في هذه المرحلة ولا يجب ان تتصدق عليه بل يجب ان توفر له عمل كيفما كان يمكنه من العيش الكريم وتدفع به للتكوين والعمل كأساس للكفاءة والرقي في المجتمع
اما الطبقة المتوسطة يجب تحفيزها هي الأخرى بدفعها لريادة الاعمال وتشغيل الفقراء ووضع تسهيلات لهم لإقامة مقاولات صغرى ومتوسطة وتعاونيات تشغل الفقراء خصوصا في ميدان الخدمات والإنتاجية الصناعية الفلاحية ..
اما الطبقة العليا يجب تحفيزها في صنع مشاريع نصف ربحية تكون فيها الدولة طرفا ضامنا لإستمرارها وتحفيزها على التصدير وإيجاد اسواق عالمية لها بإستعمال الدبلوماسية الموازية والسياسية ..
الدولة تعطي 100% للذين يعشون في الهشاشة كهشاشة السكن، وهشاشة الصحة..(المسنين المشردين المعاقين والأسر المكلومة في الكوارث الطبيعية وكل من يعيش تحت عتبة 10 دراهم لليوم )
4 - حوس الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:58
لغة الإنشاء والفرشي
دائما نسمع إنها انطلاقة لمغرب جديد جديد
الناس يقدموه احصائيات ودراسات ووثائق، وأنتم دائما ئوف وس..والكلمات الجميلة الفضفاضة التي تخلق السراب...اتركوا التسيير لمن يقدرون عليه، وروحوا للزوايا فهناك الكثير من سيصدقكم
دائما نسمع إنها انطلاقة لمغرب جديد جديد
الناس يقدموه احصائيات ودراسات ووثائق، وأنتم دائما ئوف وس..والكلمات الجميلة الفضفاضة التي تخلق السراب...اتركوا التسيير لمن يقدرون عليه، وروحوا للزوايا فهناك الكثير من سيصدقكم
5 - ابن الشعب الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:00
كلام #فارغ ولا بديل منه انكم تبيغون الاوهام للمغاربة اما الاصلاح والتننية المستدامة وغيرها لا علاقة لكم بها الله سينتقم منكم بادن الله ضيعتمونا وشردتمونا ونهبتن ترواتنا
6 - samir الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:02
أين وصلت آستقالة الداودي؟ أين وصلت آستقالة الداودي؟
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