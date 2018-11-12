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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فوضى تلاميذ بالرباط

فوضى تلاميذ بالرباط

الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:19
الفوضى المسؤولين هما اللي باغينها
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62
2 - yass الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:27
سعيدون بما آل اليه التعليم.. اليوم..... فشل في المنظومة التعليمية.. فشل في التاطير.. لا ساعة مقادة لا عدالة كاينة و لا صحة تداوينا... زيد عليها حكومة الزيادات.. و الزيادة مم راس الحمق..يعني نحن عندنا حكومة حمقة.
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42
3 - تعليق الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:30
الفوضى دايرينها هادوك الناس لي صوتنا عليهوم و شمتونا
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42
4 - mmmmmmmm الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:32
هادشي ولا باسل....الإضراب شيء و الضرب و الروينة و التبرهيش شيء آخر
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28
5 - omar الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:43
لا يهمهم لا ساعة ولا دراسة
ما يهمهم هو الهروب من الدراسة واللعب في الشوارع جيل يفكر في الساعة ولايفكر في الجد والاجتهاد وهناك من يستغل عقولهم الغبية
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12
6 - ادريس الوردي الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:44
الكل يرى ما يجري ببلادنا.ويكفي أن الأزمة وصلت إلى أطفالنا،ولن اكون كاذبا إذا قلت أن بلادنا هي او دولة في العالم يخرج أطفالها وتلامدتها الى الشارع للتضاهر ضد قرار حكومي،معرٌِضين أرواحهم للخطر وسط سيلٍ من السيارات،والمؤسف الذي يُدمي القلوب هو الصمت الرهيب من جميع الجهات.اتساءل: أليس لدينا من بيده مفتاح لحل هذا المشكل المطروح؟هل الشعب لا يستحق تدخلا من احد دوي النفود لتهدأة روعته ؟لكم التعليق
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24
7 - mosi. الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:46
هل أولئك الذين كان يقولون انهم يصطحبون ابناءهم الى المدرسة كانو يتكلمون من السويد...ام انهم يصطحبون ابناءهم لإثارة الفوضى...ام ان هؤلاء الأطفال لا اباء لهم و لا امهات...ام ان أولياء امورهم يرسلونهم فقط ليخرجو من المنزل....
ايها الحمقى ان خروجكم من المدرسة في الساعة 6.30 الجديدة تعني خروجكم منها في الساعة
5.30 القديمة...ايها الحمقى ان اعادة الدولة العمل بالساعة القديمة فستخرجون مع الساعة 6.00 الاصلية اي الساعة 7.00 الجديدة...
الدولة لا تقل حماقة عنكم لإنها لو كان لها ذرة من المسؤلية لفرضت النظام من اليوم الاول..
انا من الرافضين لتغيير الساعة ولكن ضد هذا التخلف و الحمق و الهمجية و المستوى الضعيف الى الحضيض..سواء للتلاميذ الفوضويين او الاباء الجهلة او السياسيين او الجمعيات و النقابات...كيف للسياسيين و النقابات و الجمعيات ان يجيزو خروج التلاميذ للشوارع...اطفال قاصرين يخرجون الى الشوارع دون حماية و لا تأطير...والاحزاب و السياسيين و النقابيين والجمعويون يصفقون..ياااا لا الانحطاط...
الآن اقول انا..لك الله يا وطن..من السياسيين الذين يسيرونك الآن و الخلف الذي سيسيرك في المستقبل...زيييرو.
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-10
8 - فيصل الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:49
ما اشعر به هو ان ثمة في المغرب. من يلعب بالنار وأس اعباد الله حتى واحد فالبلاد ماباغي الساعة تزاد غير للا الحكومة وأكثر من ذلك قالك كل إدارة. وكل جهة دير لي بغات فالوقت بغاو يزعزعو أركان. الدولة لي هي. الادارة. والتعليم ويميعو المشهد. وهم يتوجهون نحو المحرقة التي تأتي على الأخضر واليابس واش ماشي الخسران هذا احمادي
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9 - zagnan الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:54
ان يتم كسر نوافد السيارة فدلك تجاوز حدود المعقول ولا علاقة له بمطالب الساعة يجب إعادة النظر
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10 - السلام الاثنين 12 نونبر 2018 - 18:59
في الحقيقة ﻻتستحق الرد (تعق5)ليس لك ﻻ وطن وﻻ ابناء
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