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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلاميذ يحتجون أمام البرلمان

تلاميذ يحتجون أمام البرلمان

الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بوحاطي الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:30
مزيان الله يوفقهم و تسمع صوتهم لما فيه خير لهاد البلاد اما من توسمنا فيهم الخير خدلونا في كل شيء الله ينتقم منمهم
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2 - khalidovic الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:31
إن مسؤولوا للمغرب ذكيون جدا .. فقد شتتوا انتباه المغاربة جميعا وبدون استثناء نحو هاته الساعة المشؤومة.
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3 - زكرياء المغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:33
كل إحترامي للسيد سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي يبقى رجل سياسي مغربي معروف لدى الأوساط السياسية والإجتماعية لكن عليه تقديم الإستقالة لأن المغرب ليس في ما هو عليه الإستقالة هي الحل الوحيد
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4 - زمان تطوان. الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:35
كل الإحتجاجات والإضرابات والاستنكارات لا جدوى منها أمام هذه الحكومة فهي مجرد فقط خاضعة لا متلاءات فرضت عليها لكونها لا تستند لمطالب الشعبالمغربي الحقيقية. والبرلمان مجرد بنايات تستقبل مسرحات الثلاثاء. لا جدوى منها.ولا فائدة منها ولا جدوى.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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5 - rachid الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:37
كل من دهب عنه قطار التحصيل الجيد .واصبح يرى نفسه انه من الصعب عليه النجاح .وجد ضالته في الاحتجاج من اجل الاحتجاج .شباب جاهل عديم الضمير والاخلاق يريد كل شيئ ببساطة. في اوربا التلاميد ينهضون مع الساعة الخامسة و هنا بالمغرب جيل فاشل يريد ان يبقى نائما حتى تطلع عليه الشمس
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6 - مواطن متتبع الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:39
استمروا هكدا يا جيل 2000 تدكرونني سنوات 2002و 2003 ....حتى يعرف الحاكمون ان المغرب ليس ضيعة لهم ولا يمكنهم اتخاد قرارات حاسمة الا بموافقة الشعب
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