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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصفّارات لفضح المتحرشين

الصفّارات لفضح المتحرشين

الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hamid الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:16
الصفارة للمتحرشين والغيطة للمتحرشات
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22
2 - مراكشي الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:17
المشكل هو ايلا شي وحدة ظلمتك .. على هاد الحساب خاصنا نستاعنو بتقنية الفار var في كل حالة .
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20
3 - عروبي الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:22
هههه من نهار سمعت هاد الصفارة وليت دايما راد بالي ، البارح سمعت تصفار في الكوزينة خديت العتلة و دخلت نجري بصباط البوط و انا نلقاها غير الكوكوت نساتها المدام ولكن عتقت الموقف بعدا كان غادي يتحرق الغدا ... نتمناو المغاربة يكونو اخوة مودة و صداقة و احترام و طيبة قلب ، لاش صفارة و لا غيطة هذا غلط كبير من صاحبة الفكرة ويبدو ان مستواها متدني حتى القنوات الاروبية ولات تنشر اخبارنا ،
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18
4 - محمد الطيبي الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:25
ما هذا ماذا يجري في بلاد المغرب تخترعون قوانين غير موجودة في اي بلد في العالم التحرش بالنساء ليس الا فن من فنون وثقافة ومعرفة وصداقة ربما تؤدي الى الافضل إلى الزواج . والحل الوحيد لتفادي التحرش ما قاله الله تعالى في محكم { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} .
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17
5 - Abdellah baroudi الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:26
الصفارة بدون تقنية VAR بلا فائدة.
يا أمة ضحكة من جهلها الامم
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16
6 - عمران الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:29
حتر الرجال وجب ان يحملوا صفارات مماثلة و كلما مرت متبرجة كاسية عارية يصفرون عند رؤيتهم لها لنكون بذلك متعادلين و اعتقد ان صفارات الرجال لن تقف عن التصفير ههههههه
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12
7 - فرررررررر الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:30
عوض تعطيهم صفارات عطيهم دروس في الحجاب او اللباس المحتشم و يبدو انك عاطية للعين قواو عليك ،، ههه الحاصول الصفارة ولات من ادوات المرأة كالهاتف عنداك تنسايها فالدار شوهتونا فضحتو مجتمعنا ،، المهم مقاطعة التحرش يلاه سسسسسسس
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9
8 - احمد بيرلين الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:34
نامو ولا تستيقظو فما فاز الا النوم

الزين يحشم على زينو والخيب الا اهداه الله

ااما الصفارة الا نوع من التجارة
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3
9 - نسيم عسكري الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:35
مول بندير ،،. مول شكار مول كمانجة مول قعدة
حتى هوما دارو مولات صفارة
المغرب تخربق او مشينا فيها شعب كامل مبوق
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7
10 - tiwtiwa الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:39
ولمادا لاتفكروا في تربية وتوعية المجتمع وزرع روح المودة والرحمة والأخوة وحب الوطن وجميع القيم الإسلامية باش اي واحد كانت حداه شي بنت عوض التحرش بها يحميها هدا هو إسلامنا اما الصفارة غاتخربقة والله يهدي الجميع رجالا ونساءا
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7
11 - Meninist الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:40
انا ضد التحرش لكن، ماذا عن النساء اللواتي يتحرشن بالرجال بلباسهن ؟
الحاصول في المغرب فقط "كوفرا" كتصفر على راسها بدون حكم.
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4
12 - abcs الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:41
هذه الصفارات يجب ان تطبقها الاسبانيات ايضا حسب ما قرات في خبر اليوم ابطالها 15 مغربي
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4
13 - الفيلسوف الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:47
تضييق عل. حرية الشباب.. و فتح الباب امام مجموعة من القضايا امام القضاء..
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14 - مدوخ الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:50
يجب إرفاق الصفارة بالورقتين الصفراء والحمراء.
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