24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/11/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد
- القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان
- مصر تدرج "الجماعة الإسلامية" في قائمة الإرهاب
- حكومة اليمن تتهم الحوثيين باستخدام دروع بشرية
- مونتشي ينفي تحركه من نادي روما إلى برشلونة
الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)
هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)
تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)
- العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش - (166)
- أمزازي يبرئ التلاميذ من مسؤولية إحراق العلم الوطني أمام البرلمان - (136)
- احتجاج تلاميذ ضد "الساعة الإضافية" يتحول إلى فوضى أمام البرلمان - (121)
- الأغلبية الحكومية تقترح إعفاء ممتلكات الأحزاب السياسية من الضرائب - (105)
- قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب شابة داخل مصعد بإسبانيا - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسيرة تلاميذ بأكادير
الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدالحق الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:30
تأكدوا بأن هذا الجيل من التلاميذ غادين يغرسوا فيهم ثقافة الإحتجاج والرفض بدل النقاش والحوار أنا لا ألوم الأسر ولاالمدرسة ولكني هذه المرة سأوجه سهام اللوم للمسؤولين في البرلمان كما في الحكومة بالله عليكم ماذا تنتظروا من وزير يصف المغاربة ب "المداويخ " وآخر ب "السراريح" وآخر يقول عن الشعب الذي إنتخبه ب "قلالين الحياء" وآخر يقول عن من يخالفه الرأي ب "الذباب الإلكتروني" ....
إذا هذه الموجة من الغضب ماهي إلا رد فعل طبيعي لما يعانيه عامة الناس من إنفصام مع هذا الواقع المرفوض ومن تجليات هذا الإنفصام خروج جماهير الملاعب بأغنية في " بلادي ظلموني " للأسف لم نفهم هذا الشباب الغاضب الذي لم يخرج للإحتجاج على الساعة بقدر ما خرج لتفريغ ما بداخله من شحنات زائدة من اليأس والإحباط لذلك علينا أن نحسن قراءة هذه الإحتجاجات وأن نفهم ونستوعب الدروس قبل أن تستفحل الأمور وتنزلق بنا نحو الإنفلات الأمني الذي لا نرغبه لبلدنا ولكن وجب علينا الإسراع بتخليق الحياك العامة وتصويب كل الإختلالات بشكل شمولي حتى لا يضيع شبابنا من بين أيدينا فتضيع أحلامنا.
إذا هذه الموجة من الغضب ماهي إلا رد فعل طبيعي لما يعانيه عامة الناس من إنفصام مع هذا الواقع المرفوض ومن تجليات هذا الإنفصام خروج جماهير الملاعب بأغنية في " بلادي ظلموني " للأسف لم نفهم هذا الشباب الغاضب الذي لم يخرج للإحتجاج على الساعة بقدر ما خرج لتفريغ ما بداخله من شحنات زائدة من اليأس والإحباط لذلك علينا أن نحسن قراءة هذه الإحتجاجات وأن نفهم ونستوعب الدروس قبل أن تستفحل الأمور وتنزلق بنا نحو الإنفلات الأمني الذي لا نرغبه لبلدنا ولكن وجب علينا الإسراع بتخليق الحياك العامة وتصويب كل الإختلالات بشكل شمولي حتى لا يضيع شبابنا من بين أيدينا فتضيع أحلامنا.
2 - ابن اكادير الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:49
#مشكل....
الجهة الاولى التي تتحمل هدا هي #الحكومة.
ماذا سيربح المغرب من هده الساعة مع العلم ان الدول لم تطبق هدا القرار المشؤوم.
الجهة الاولى التي تتحمل هدا هي #الحكومة.
ماذا سيربح المغرب من هده الساعة مع العلم ان الدول لم تطبق هدا القرار المشؤوم.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2