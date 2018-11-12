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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج التلاميذ بطنجة

احتجاج التلاميذ بطنجة

الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - omar الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:20
لا يهمهم لا ساعة ولا دراسة
ما يهمهم هو الهروب من الدراسة واللعب في الشوارع جيل يفكر في الساعة ولايفكر في الجد والاجتهاد وهناك من يستغل عقولهم الغبية
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-33
2 - عبدالحق الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:30
تأكدوا بأن هذا الجيل من التلاميذ غادين يغرسوا فيهم ثقافة الإحتجاج والرفض بدل النقاش والحوار أنا لا ألوم الأسر ولاالمدرسة ولكني هذه المرة سأوجه سهام اللوم للمسؤولين في البرلمان كما في الحكومة بالله عليكم ماذا تنتظروا من وزير يصف المغاربة ب "المداويخ " وآخر ب "السراريح" وآخر يقول عن الشعب الذي إنتخبه ب "قلالين الحياء" وآخر يقول عن من يخالفه الرأي ب "الذباب الإلكتروني" ....
إذا هذه الموجة من الغضب ماهي إلا رد فعل طبيعي لما يعانيه عامة الناس من إنفصام مع هذا الواقع المرفوض ومن تجليات هذا الإنفصام خروج جماهير الملاعب بأغنية في " بلادي ظلموني " للأسف لم نفهم هذا الشباب الغاضب الذي لم يخرج للإحتجاج على الساعة بقدر ما خرج لتفريغ ما بداخله من شحنات زائدة من اليأس والإحباط لذلك علينا أن نحسن قراءة هذه الإحتجاجات وأن نفهم ونستوعب الدروس قبل أن تستفحل الأمور وتنزلق بنا نحو الإنفلات الأمني الذي لا نرغبه لبلدنا ولكن وجب علينا الإسراع بتخليق الحياك العامة وتصويب كل الإختلالات بشكل شمولي حتى لا يضيع شبابنا من بين أيدينا فتضيع أحلامنا.
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3 - مقاطع الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:36
تحياتي لكم ايه التلاميذ المدرسة
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2
4 - monir الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:36
راك غادي فالخسران احمادي الله يستر هاد المرة موحال تخرج القضية ناجحة والتلاميد اعل سبة
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4
5 - ابو مروان الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:42
نتمنى من دار رونو تحويل ساعة للان التجارة و الصناعة و الاستثمار الاجنبي لا علاقة له بالدراسة
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-6
6 - السفير الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:43
الفرق بين المغرب وبين أوروبا كبير ولن نستطيع ان نصل الى مستواهم في كل الميادين الا ميدان الفساد والسرقة والظلم وخيانة الأمانة فالمغرب يتقدم في هذه الأمور من اعلى الهرم الى أسفله
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9
7 - نبيل الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:47
جيل وقح نعم الاحتجاج حق مشروع لكن لا يجب سب و شتم العثماني القرار ليس بين يده هنا التزامات دولية تفرض عليه دالك و كل هدا الاحتجاج نعلم انه مدعم و الهدف من حل الحكومة و سلام و الكل يعلم دالك
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-6
8 - farida الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:47
كل من دهب عنه قطار التحصيل الجيد .واصبح يرى نفسه انه من الصعب عليه النجاح .وجد ضالته في الاحتجاج من اجل الاحتجاج .شباب جاهل عديم الضمير والاخلاق يريد كل شيئ ببساطة. في اوربا التلاميد ينهضون مع الساعة الخامسة و هنا بالمغرب جيل فاشل يريد ان يبقى نائما حتى تطلع الشمس .
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-4
9 - sami الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:51
نناشد الطلبة واوليائهم استئناف الدراسة او البقاء في منازلهم والتزام الهدوء وهذا ما سيفشل الخطة الجهنمية لجهات صهيونية لها علاقة بالخارج من اسرائيل وامريكا والغرب تحاول اشعال المغرب وفق اجندة صهيونية ضد المنطقة العربية تشمل السعودية الاردن والمغرب.. بعد القضاء على كل الانظمة الجمهورية في ربيع العملاء العرب.. وشكرا
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