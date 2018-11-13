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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج تلاميذ فاس

احتجاج تلاميذ فاس

الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 13:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أب مهتم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:01
ليس التعليم ذاهبا إلى الخسران بل مات ودفن وانقضى عمله وصليت عليه صلاة الجنازة عذرا قتل لم يمت.
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2 - حسن لايف الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:04
لاتحاول أن تقنع الناس اسي العثماني أن اقتصاد الطاقة هو ماجعلك تستميت في الدفاع عن الساعة الإضافية، لأنه لوكان ذلك صحيحا لما تركتم بعض الأعمدة العمومية مشتعلة طوال النهار. ولضحيت انت واعضاء الحكومة برواتبكم السمينة، إذا كنت فعلا تفكر في اقتصاد الملايين على حد قولك
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3 - mus الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:06
صافي عاد كملت
السنة تمر كلها عطل و ها هي الاحتجاجات على لا شيء تزيد يوم عطلة
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4 - Seddam الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:07
التعليم فين غادي؟
الخسران يا حمادي.
و الله محقون مند أكثر من 19 ينة و التعليم في المغرب يتلقى الضربة تلو الأخرى،و لا من يحرك ساكنا و حتى الملك فشل في مبادراته تجاه هذا القطاع،برنامج مليون مخفظة نمودجا اغتنى منها الغني و افتقر الفقير و تسببت هذا البرنامح في تأخير الدراسة في مجموعة من المناطق.
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5 - عواد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:18
هذا مايحدث عندما تترك بوجاديا يتحكم في مصيرك.
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