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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فضح المتحرشين بالمغرب

فضح المتحرشين بالمغرب

الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كمال المنصوري الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:26
فقط أريد ان أعقب على الشابة المتحدثة الثانية في الفيديو، عندما قالت كلمة هزت قلبي و أنفقت عليها لان الآنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا فتهوي به في النار كما هو مذكور في الحديث الشريف.
الشابة قالت ان الفتاة لها الحرية في ان تلبس ما تريد و لا احد له الحق ان يحاسبها، فقط الله هو الذي سيحاسبها.
أقول لكِ و انا اعلم أنكِ ستقرئين هذا التعليق، أرجوا ان تستغفري الله و ان تسأليه ان لا يحاسبك، لان الله لو حاسب إنسان على ذنب عظيم فإن مصيره النار.
التبرج من أعظم الذنوب و كما ورد في الحديث الشريف ان المتبرجة لا تدخل الجنة و لا تشم رائحتها، و بالتالي فلن تنفعها طيبوبتها او شيئ اخر إذا أراد الله ان يحاسبها و يأخِذَها على ذنبها.
بالنسبة لأوربا، فأنصحك بعدم التحدث دون علم و لا تصدقي ما ترينه في الأفلام، فأمريكا فيها أعلى نسبة إغتصاب في العالم؟ و التحرش موجود في أروبا في كل مكان و الاغتصاب كذلك.
التحرش في المغرب أقل منه في أروبا، في المغرب الشاب قد يقول بعض الكلمات و هو لا ينوي فعل شيئ اَي فقط الدسارة، بينما في أروبا التحرش تتبعه ليلة حمراء و غالبا حمل و طفل بدون أب.
هداكِ الله و هدى جميع البنات
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2 - abdou الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:30
نحن في انتظار الإصلاحات هؤلاء يفكرون إلا في الجنس.سبحان الله.ههههههه
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3 - حسن الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:34
الحل هو يلسقو الكامرات في ظهورهم انا التصفار راه غادي يسبب في الحوادث للسيارات
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2
4 - chihab الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:37
هذا يسمى جهل وتخلف ليس هناك جهل مثله لقد تركتم القضايا المهمة للوطن وبداتم تناقشون قضايا تافهة مثلكم وجب عليكم أن تناقشوا قضية أخرى وهي لماذا فتيات اليوم يخرجون إلى الشارع بمضهر مستفز للغاية حتى وإن ذهبت إلى الغرب الكافر تجدهم أكثر احتشاما ووقار من فتياتنا هذا هو النقاش الحقيقي عوض توجيه الناس بشكل عكسي
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5 - فكرة بليدة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:38
استعمال الصفارة في الشارع من اختصاص رجال شرطة المرور ومن اختصاص رجال الوقاية المدنية في الشواطئ وحكام كرة القدم والرياضات الجماعية داخل الملاعب. أما استعمال الصفارة من طرف "المشاغبات" و "المحرفات" في الشارع فقد يؤدي إلى إرباك السائقين والتسبب في حوادث السير. لهذا فعليهن أن يعرفن أن استعمال الصفارات مخالف للقانون ويعرضهن للعقوبة.
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6 - متابع الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:45
الذي يتحرش بالفتاة بسبب لباسها انسان مريض نفسيا والعلاج سهل : اعتبر انها على ضلال وطبق الاية الكريمة :ياايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ولكن هيهات نحن قول الشفوي وليس الفعلي
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7 - stof الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:46
سفري لبوليس أيجي عندك. لبوليس إلا مكانت روح طايحة والله ميجيو. أما هاد شي ديال سفارة أو تحروش غي باش يلهيو بنادم لمكلخ. هدرو على شي موضوع فيدونة أما هاد شي ديال سكاتة خليوه عندكم
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8 - N.H الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:52
دولة ولات غارقة بايرات وباقين كيضحكو عليهم هاد لجمعيات لي أغلبها يقوم بتمويلها جهات معادية للإسلام من أجل إغراق المرأة في متاهات العري و العهر بإسم التحرر لأن عماد المجتمع المرأة الصالحة و للأسف إناث المغرب يسبحن عكس التيار
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9 - nada الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 19:00
البنت اللي كتقول شوفو أوروبا سيري تحشمي على عرضك حتى يكون دماغك محالهم عاد دوي
هي كل واحدة لابسة لباس مفضوح تقول كيتحرش بها شاب سيرو لبسو لباس محترم وكونوا محتشمات
وبلاش الميوعة في ااشوراع وشوف واش حد يهز فيك العين
كندوز من حدا شي ثانوية مكنعرف واش مكان التعليم ولا مقهى الشيشة الله يستر وخلاص
اما صحاب فكرة الصفارة هم الأولين اللي خاسهم الوعي
هذا هو التفكير اللي تجبوا لعيلات هذا هو
بدل ما تيحبو ليهم شي حاجة نافعة وتخلوها تحترم راسها وبيتها وراجلها والناس وتكون صاحبة مبدأ
واعية بالدين والإسلام والتقوى والعفاف والحياء
جايين تجبوا ليها الصفارة ..
ما أغبى تلك النساء التي فكرت في الصفارة
انا امرأة ولم اتعرض في حياتي للتحرش أبدا
لأن التربية تأتي من البيت اولا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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