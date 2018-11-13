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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | درب قوس قزح

درب قوس قزح

الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:07

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Morocco الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:27
أعمال جميلة ، لكن ليس بهذا سينهض المغرب ...
ليس بصنع البنادير والطعاريج والبراد د أتاي الطاجين...
براكا افتحوا باب العلم نوضوا فيقو....
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2 - mengad الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:42
سي عمر الله يسهل عليك ونعم الرجل الفنان
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