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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
درب قوس قزح
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Morocco الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:27
أعمال جميلة ، لكن ليس بهذا سينهض المغرب ...
ليس بصنع البنادير والطعاريج والبراد د أتاي الطاجين...
براكا افتحوا باب العلم نوضوا فيقو....
ليس بصنع البنادير والطعاريج والبراد د أتاي الطاجين...
براكا افتحوا باب العلم نوضوا فيقو....
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