24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "بيجيدي" يكسر صمت "قصر المرادية" بإرسال وفد إلى أحزاب جزائرية (5.00)

  2. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  3. مديرية التعليم تؤكد التحاق تلاميذ زاكورة بالأقسام (5.00)

  4. عمال النظافة بالبيضاء يشجبون تأخر صرف الأجور (5.00)

  5. دفاعا عن الجامعة العمومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قضية مُول 17 مليار بالمحكمة

قضية مُول 17 مليار بالمحكمة

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 10:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مول سيبير سابقا الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:12
إذا الرجل وارث أو فلوس خدم عليها حقو هذاك تكون حتى 500 مليار إذا كانت فلوس فساد و تلاعبات مشبوهة يجب أن يفتح تحقيق كبير جدا لأن 17 مليار مبلغ كبير جدا لابد يكونو عندو شركاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - مصطفى الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:51
الصراحة هاد السيد انا مشيت عندو واحد المرة وخاصكم تعرفوا انه بواحد العجرفية لا توصف انا مستتمر ومشيت عندو ولكن قال ليا معندنا منديرو بهاد شي ديالك مع العلم ان جماعة حد السوالم ولحد الان معندهمش الخدمة تاع النقل لي اقترحت عليه بمواصفات عاليه لأنني اشتغل في هاد الميدان مند 20 سنة وكتبت طلب وجاوبني عن طريق رسالة مضمومة قال ليا حنا قادين على شغلنا وكان الجماعة ارث والديه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - wood الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:08
كل شيء في المغرب فوضوي و عشوائي إلا الفساد فإنه مؤسس و له قواعد و ضوابط و منهج . و القاعدة الاولى في الفساد في المغرب هي (كول و وكل) و القاعدة الثانية لا تأخد الرشوة أو العمولة الا بعد أن تتأكد من مصدرها موثوق و أن صاحبها يرى فيها الحل الوحيد لمشكلته و أنها الطريق الاسلم و الأقصر لتحقيق مراده ، و قواعد أخرى لا يسع المجال لذكرها !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.