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كُتّاب وآراء
قضية مُول 17 مليار بالمحكمة
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 10:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مول سيبير سابقا الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:12
إذا الرجل وارث أو فلوس خدم عليها حقو هذاك تكون حتى 500 مليار إذا كانت فلوس فساد و تلاعبات مشبوهة يجب أن يفتح تحقيق كبير جدا لأن 17 مليار مبلغ كبير جدا لابد يكونو عندو شركاء
2 - مصطفى الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:51
الصراحة هاد السيد انا مشيت عندو واحد المرة وخاصكم تعرفوا انه بواحد العجرفية لا توصف انا مستتمر ومشيت عندو ولكن قال ليا معندنا منديرو بهاد شي ديالك مع العلم ان جماعة حد السوالم ولحد الان معندهمش الخدمة تاع النقل لي اقترحت عليه بمواصفات عاليه لأنني اشتغل في هاد الميدان مند 20 سنة وكتبت طلب وجاوبني عن طريق رسالة مضمومة قال ليا حنا قادين على شغلنا وكان الجماعة ارث والديه
3 - wood الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:08
كل شيء في المغرب فوضوي و عشوائي إلا الفساد فإنه مؤسس و له قواعد و ضوابط و منهج . و القاعدة الاولى في الفساد في المغرب هي (كول و وكل) و القاعدة الثانية لا تأخد الرشوة أو العمولة الا بعد أن تتأكد من مصدرها موثوق و أن صاحبها يرى فيها الحل الوحيد لمشكلته و أنها الطريق الاسلم و الأقصر لتحقيق مراده ، و قواعد أخرى لا يسع المجال لذكرها !!!
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