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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تحسين أوضاع عمال النظافة

تحسين أوضاع عمال النظافة

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 10:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - FARHAT الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:12
الدار البيضاء أصبحت دون تسيير جماعي المجموعة الحضرية في فوضى والحمد نائم في سبات عميق
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2
2 - Peace الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:15
يجب اعطاء العمال بصفة عامة حقوقهم, فهناك حديث يقول, بانه يجب اعطاء لعمل اجره قبل ان يجف عرقه. ثانيا عمال النظافة خصوصا يحتاج الى ملابس و بعض الاحيان ماسكات واقية من الروائحو الغازات المنبعثة من النفايات و قفازات ووو خاصة بهذا القطاع و ايضا تعويضهم عن عملهم في الاعياد و المناسبات و العطل. و احترامهم و عدم احتقارهم, لان ما يقومون به عمل نبيل و شريف و يخدم الساكنة و صحتهم. و النظافة من الايمان, فكما تنظف المراة بيتها و مرحاضها و حمامها, فيمكن اعتارهم ايضا من العائلة الوطنية الكبيرة, التي تنظف و تربح قوت ومها بعرق جبينها. و هناك ضريبة النضافة و عى كل حي او تجمع سكاني المساهمة بقدر من المال, حسب المستطاع, لتعويض عال لنظافة و شراء ادوات و مواد و معدات و ملابس وقائية لتحسين ظروف عملهم.
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3 - جافيل الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:24
لو قام كل امرئ بالتنظيف حول بيته، لأصبحت كل مدينة نظيفة./متل بولوني.
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