24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/11/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- سيطرة أوروبية وخليجية على ثلث الاستثمارات في البورصة المغربية
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
- اتهام ممرض بولندي في ألمانيا بقتل ستة مرضى مسنين
"بيجيدي" يكسر صمت "قصر المرادية" بإرسال وفد إلى أحزاب جزائرية (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (158)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (124)
- حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019 - (108)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (107)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
يهود المغرب وفخر الانتماء
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - منصف الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:38
ما عندناش مشكل مع اليهود المغاربة هم مواطنون (بحالنا بحالهم) لنا ما لهم، وعلينا ما عليهم، و لكن لا للصهاينة منهم، و لا حمل جنسية الاحتلال الغاشم
2 - الخميس الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:00
على المغاربة استقطاب خبراء من المغاربة اليهود في الميادين الحساسة كالاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالصناعات الحربية للدفاع عن ارضنا وأرض اجدادنا.
3 - Observateur الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:15
اليهود المغاربة جزء لا يتجزء من الهوية المغربية .. يتحدثون اللغة المغربية و يفتخرون بها أينما حلوا و ارتحلوا
4 - elbejaadi الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:26
الدستور الإسرئيلي يقول بأن إسرائيل دولة لليهود فقط وأغبياءنا يطبلون ويزمرون الوطن للجميع !!!
5 - Baich الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:35
تعليق رقم 2 من الا حسن ان يكون لهم مناصب عليا في برلمان و الحزاب سياسية و الوزارية لتسير هديه البلاد في عادل
ومساواة الاجتماعية وتسير ميزانية الدولة سوف ترا تغير المغرب في زمن قصير
ومساواة الاجتماعية وتسير ميزانية الدولة سوف ترا تغير المغرب في زمن قصير
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5