24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "بيجيدي" يكسر صمت "قصر المرادية" بإرسال وفد إلى أحزاب جزائرية (5.00)

  2. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  3. مديرية التعليم تؤكد التحاق تلاميذ زاكورة بالأقسام (5.00)

  4. عمال النظافة بالبيضاء يشجبون تأخر صرف الأجور (5.00)

  5. دفاعا عن الجامعة العمومية (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | يهود المغرب وفخر الانتماء

يهود المغرب وفخر الانتماء

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منصف الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:38
ما عندناش مشكل مع اليهود المغاربة هم مواطنون (بحالنا بحالهم) لنا ما لهم، وعلينا ما عليهم، و لكن لا للصهاينة منهم، و لا حمل جنسية الاحتلال الغاشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الخميس الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:00
على المغاربة استقطاب خبراء من المغاربة اليهود في الميادين الحساسة كالاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالصناعات الحربية للدفاع عن ارضنا وأرض اجدادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - Observateur الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:15
اليهود المغاربة جزء لا يتجزء من الهوية المغربية .. يتحدثون اللغة المغربية و يفتخرون بها أينما حلوا و ارتحلوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - elbejaadi الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:26
الدستور الإسرئيلي يقول بأن إسرائيل دولة لليهود فقط وأغبياءنا يطبلون ويزمرون الوطن للجميع !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - Baich الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:35
تعليق رقم 2 من الا حسن ان يكون لهم مناصب عليا في برلمان و الحزاب سياسية و الوزارية لتسير هديه البلاد في عادل
ومساواة الاجتماعية وتسير ميزانية الدولة سوف ترا تغير المغرب في زمن قصير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.