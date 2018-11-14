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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أعراض مرض السكري

أعراض مرض السكري

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحمدالله الأربعاء 14 نونبر 2018 - 23:20
من الأسباب التي تعرض الإنسان للسكري و غيرها من الأمراض عفانا اللّٰه و اياكم اخواني هي المواد الكيميائية او الحافظة التي تحملها أغلب المصبرات أذكر على سبيل المثال ك مواد E... و كذالك في بعض المياه المعدنية و المشروبات الغازية و قلة النوم ركزو جيدا هناك غدد تفرز هرمونات فقط عندما ينام الجسم البشري و بعض الأعضاء الحيوية و غالبا تتحول هذه الأخيرة الى سموم تسري في عروقنا ، حتى الانارة ليلا اي فوق العاشرة ليلا مثلا فهي ضارة و كذالك القلق يؤدي الى خلل في بعض الغدد و بالتالي تكون إفرازات سلبية للهرمونات وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (139) صدق اللّٰه العظيم ،، نحن بالبادية لا نطبخ على الغاز و لا نستعمل خميرة و لا مشروب غازي و لا ملونات و لا مواد تنظيف كالكلور او ما شابه فقط مياه الآباء ، اللهم اشف كل مرضى المسلمين
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