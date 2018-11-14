24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/11/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- سيطرة أوروبية وخليجية على ثلث الاستثمارات في البورصة المغربية
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
"فيدرالية اليسار" تربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتفعيل المحاسبة (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (162)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (126)
- حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019 - (116)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (109)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دفاع ضحايا بوعشرين
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أنس الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:19
ياك القضية جنسية بحسب تعليقكم علاش ما تحاكمش الطرف الآخر لي كتسميهم ضحايا بوعشرين أولا كان كيدير الجنس بوحدو
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1