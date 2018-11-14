24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/11/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- سيطرة أوروبية وخليجية على ثلث الاستثمارات في البورصة المغربية
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
"فيدرالية اليسار" تربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتفعيل المحاسبة (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (161)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (126)
- حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019 - (116)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (109)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبروكي واحتجاجات التلاميذ
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Rachid الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:49
وهذا ما كنا ننبه اليه على ان الشارع هو المراة للمجتمع لدينا عدد من الاخصائيين الاجتماعيين فليعملوا بحث ميداني لماذا سلوكياتنا في الحضيض
2 - baba الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:59
لماذا كل من هب ودب يحمل المدرسة ومن خلالها المربون المسؤولية لماذا لامحملون المسؤوليولالما تقدموه لهم في التلفاز من برامج تافهمة من أمثال رشيد شو و أخطر المجرمين وشاعم في الجحيم والمسلسلات المكسيكية والتركية المنحلو الأخلاق وسهرات هز يا وز والكلام الساقط فكل ماتقولونه ضد رجل التعليم مردود عليكم ، فمن يحمل عنكم أتعاب ومشاكل أبناءكم ويضبطها غير المدرس والمدرسة فلا تتشدقوا بأي كلام .
3 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:02
لا يوجد انحلال خلقي مثل الذي عليه السياسيون والذين يدعون انهم مثقفون. وإن كان تصرف التلاميد بذلك الشكل فهم صورة طبق الاصل للسياسيين وغيرهم من اصحاب المناصب والمصالح الخاصة. هؤلاء لا احد يخرج للتحدث عنهم لا اعلاميا ولاسياسيا وهذا هو الخلل الحقيقي. ابحث عن الخطأ.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3