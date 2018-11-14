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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبروكي واحتجاجات التلاميذ

مبروكي واحتجاجات التلاميذ

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Rachid الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:49
وهذا ما كنا ننبه اليه على ان الشارع هو المراة للمجتمع لدينا عدد من الاخصائيين الاجتماعيين فليعملوا بحث ميداني لماذا سلوكياتنا في الحضيض
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2 - baba الأربعاء 14 نونبر 2018 - 16:59
لماذا كل من هب ودب يحمل المدرسة ومن خلالها المربون المسؤولية لماذا لامحملون المسؤوليولالما تقدموه لهم في التلفاز من برامج تافهمة من أمثال رشيد شو و أخطر المجرمين وشاعم في الجحيم والمسلسلات المكسيكية والتركية المنحلو الأخلاق وسهرات هز يا وز والكلام الساقط فكل ماتقولونه ضد رجل التعليم مردود عليكم ، فمن يحمل عنكم أتعاب ومشاكل أبناءكم ويضبطها غير المدرس والمدرسة فلا تتشدقوا بأي كلام .
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3 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:02
لا يوجد انحلال خلقي مثل الذي عليه السياسيون والذين يدعون انهم مثقفون. وإن كان تصرف التلاميد بذلك الشكل فهم صورة طبق الاصل للسياسيين وغيرهم من اصحاب المناصب والمصالح الخاصة. هؤلاء لا احد يخرج للتحدث عنهم لا اعلاميا ولاسياسيا وهذا هو الخلل الحقيقي. ابحث عن الخطأ.
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