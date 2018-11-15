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كُتّاب وآراء
السكيرج والإساءة للملَكية
الخميس 15 نونبر 2018 - 12:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - رشيد الخميس 15 نونبر 2018 - 12:55
"ممثل محترف".. ماتقدرش تعرف واش كايكذب أو كايقول الصح !
2 - مول سيبير سابقا الخميس 15 نونبر 2018 - 12:55
ليست حقيقة الانسان بما يظهره لك , بل بما لا يستطيع أن يظهره لك , لذلك اذا أردت أن تعرفه فلا تصغ الى ما يقوله بل الى ما لايقوله”
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران
3 - القنصلية الخميس 15 نونبر 2018 - 12:55
حصلة خايبة تا لمعاودة أعمي. ربما عذرك أنك كنت في دردشة داخل بيتك فمن نشر هو من ظلم
4 - محمد الخميس 15 نونبر 2018 - 12:55
عذر اقبح من ذنب .. ترمي الناس وتقذف اعراضهم بدون شهود وتحسبه عند الله هينا وهو عظيم .. فلا تتكلم عن ما ليس لك به علم ولا يوجد عندك برهان ولا حجة ولا دليل ..
5 - أبو سهيل الخميس 15 نونبر 2018 - 12:58
شاهدت الفيديو للأسف الشديد لم نكن نتوقع منك هذا المستوى المنحط .كلام قبيح لا يليق برجل في سنك وانت تخاطب جالسيك و كأنك سيدهم وتصفهم بالحمير و تقول في الملك أقوال يندى لها الجبين و كذلك في إبنه لو سمع كلامك سيشك في عدة أشياء لا يمكن دكرها. و حتى الأموات لم يسلموا من لسانك الخبيث مثل ما قلت عن الراحل الحسن الثاني. و في الأخير تعتذر و تقول كنت مخدر. .لا يمكن لأنك تكلمت بفصاحة و بلغات ممزوجة. أظن انك حفرت قبرك بيدك
6 - Artimus الخميس 15 نونبر 2018 - 12:58
ا لصراحة المساس بالشرف ديال اين كان شيء غير مقبول.والمذنب الاول هو لصور الفيديو و نشرو
7 - منال الخميس 15 نونبر 2018 - 13:00
اودي الاعراض خط احمر .اسي البشير .مهما كان الشخص ملك ولا ماشي ملك .الاعراض مخاش الانسان اهضر فيهم شككتو حتى فولي العهد ..هذا راه قذف واتهام بالزنا .،تهمت مراتوا بالخيانة
هادشي ميقبلو حد .وخ من عرف اش اكون موقف من ملك البلاد
القذف راه من الكبائر
الحاجة الوحيدة لي استفد منها بنغدم .اعرف اش تيقول وسد فمو وخ فدارو ..وميتيق فحتى واحد .،وحضي جنابو ..هاد الهواتف خرج على بنادم
الله اخرج عقيبتك على خير .،
هادشي ميقبلو حد .وخ من عرف اش اكون موقف من ملك البلاد
القذف راه من الكبائر
الحاجة الوحيدة لي استفد منها بنغدم .اعرف اش تيقول وسد فمو وخ فدارو ..وميتيق فحتى واحد .،وحضي جنابو ..هاد الهواتف خرج على بنادم
الله اخرج عقيبتك على خير .،
9 - السالمي الخميس 15 نونبر 2018 - 13:01
هذا السيد او من يتهم من الناس تعدو الحدود باستعمالهم الفاضا غير لائقة وفيها شتم وسب غير مقبول تماما، هناك مغاربة كثيرين يظنون ان الملكية بشكلها الحالي عائق كبير في تقدم المغرب وذلك لغياب الفصل بين السلط وكذلك غياب المراقبة والمحاسبة ولكن علينا في كل الأحوال تفادي السب والشتم والاهانة.
10 - الصامت الخميس 15 نونبر 2018 - 13:05
داكشي لي سمعت صدمني بزاف السيد دار كبيرة ملكبائر أنك ترمي شخص فالعرض ديالو كيفما بغ يكون من أقل شأن فالمجتمع إلى علية القوم أمر منحط وغير مقبول عند الله وعند العبد ولكن خلاصة القول السيد فدارو عندو حرية يقول لي بغ وحسابه عند الله ولكن هاداك لي صورو ودار ليه هادشي الله ياخذ فيه الحق .
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
11 - مواطن في بلاد العجائب الخميس 15 نونبر 2018 - 13:06
باز. تفشى القذف والخوض في أعراض الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.
12 - mehdi Frankfurt الخميس 15 نونبر 2018 - 13:10
كلنا ساخطين على الوضع في البلاد ابغينا التغيير لكن باش تقذف أعراض الناس وتهدر وتسب الحرمة ديالهم حشومة وعيب وخصوصا من ممتل الذي من الفروض أن يكون قدوة حسنة للأجيال القادمة انه الآن في موقف لا يحسد عليه
13 - ابن حطان الخميس 15 نونبر 2018 - 13:18
بعدما تورطت اصبحت تتعذر بكلام لا ينطلي حتى على الحمقى قلت كلاما فظيعا يستخيي منه ختى الشيطان وانت في كامل يقظتك والان تقول قطع وقطع تحمل مسؤوليتك الان .
14 - مهاجرة الخميس 15 نونبر 2018 - 13:19
أسي البشير لا تبرر رأيت الفيديو واضح انك كنت تسب العائلة الملكية كان عليك أن تقول انك تخرف وكبرت ولا تعي ما تقول بدل من إلقاء اللوم عل الأخرمع هذا أظن أن يعاقب من سولت له نفسه أن يصور رجل في سن والده فتح له الباب واعتبره بمكانة ولده
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