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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مرض الفنان العمراني

مرض الفنان العمراني

الخميس 15 نونبر 2018 - 18:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رزقي رشيد الخميس 15 نونبر 2018 - 18:17
هاد السيد الله يشافيه ديما عندي عزيز .الله يعطيه صحة جديدة .ويشافي كل مريض
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33
2 - سيدي غريب الخميس 15 نونبر 2018 - 18:32
الله يشافيك يا فنان يامقتدر ، أنت محبوب بأدائك و أخلاقك و تواضعك .
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23
3 - مواطن الخميس 15 نونبر 2018 - 18:41
الله اشافيه انسان طيب وخلوق دعواتكم معاه
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17
4 - المذكوري الخميس 15 نونبر 2018 - 18:47
السلام عليكم...الله يشوفيك بعين الرحمة على عباده
فنان كبير وثقافة واسعة...اللهم الشفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما..آمين يا رب العالمين.
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16
5 - عبدالله الخميس 15 نونبر 2018 - 18:55
هادو هوما الممثلين المحترمون على مستوى الأداء الأخلاقي. الله يشافيك ويعافيك
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12
6 - ماجد واويزغت الخميس 15 نونبر 2018 - 18:57
الفنان العمراني اللهم اشفيه شفاءا عاجلا غير آجل
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