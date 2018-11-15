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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أول رحلة لقطار البُراق

أول رحلة لقطار البُراق

الخميس 15 نونبر 2018 - 14:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي الخميس 15 نونبر 2018 - 15:15
اللهم دم العز و النصر و التمكين الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات وعلى الساءر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار .
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-16
2 - taoufik الخميس 15 نونبر 2018 - 15:16
Svp combien coûte le billet casa tanger ?
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25
3 - عبد العزيز تطوان الخميس 15 نونبر 2018 - 15:21
بسم الله وعلى بركة الله
أسأل الله العظيم ان يحفظ ملكنا ويجعل له في كل خطوى سلام
الله الوطن الملك
الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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10
4 - ساي فريد الخميس 15 نونبر 2018 - 15:29
نريد براق في محاربة الفساد
ومن ثم ذللك لكل مقام مقال
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100
5 - meaulnes الخميس 15 نونبر 2018 - 15:30
Espérons que les avantages de ce trains soient au niveau des attentes des citoyens et que l'entretien soit ponctuel
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14
6 - هشام الخميس 15 نونبر 2018 - 15:43
بسم الله وعلى بركته.نتمنى من oncf أن تلتفت إلى باقي قاطراتها وتحسن من خدماتها ومعالجة التأخييير المتكرر بحجة أشغال ااقطار الجديد.
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8
7 - ياسين الخميس 15 نونبر 2018 - 15:59
اللهم احفض اهلي في طنجة والمغرب خاصة .ودم عليهم بالرخاء والرحمة والطاعة الله ورسوله ..واهدي وانصر ملكنا وشعبا الى الطريق المستقيم ....
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6
8 - حسن الخميس 15 نونبر 2018 - 16:09
جواب لسؤال الله مغربي :
مولت فرنسا 51 بالمئة من المشروع بواسطة قروض مختلفة، فيما مول المغرب 28 بالمئة منه، وتوزعت 21 بالمئة المتبقية بين صناديق عربية (السعودية والكويت والإمارات).
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2
9 - زمان تطوان. الخميس 15 نونبر 2018 - 16:10
قبل التفكير في رجال الأعمال والاثرياء والقطار الفائق السرعة والأقمار الاصطناعية والاجتماعات المكلفة ودون جدوى يجب ومن الضروري إيجاد وسيلة او حل او دينامية واقعية للتخلص من المعاناة التي يتخبط فيها المواطن المسكين الذي يعاني أكثر من غيره والذي يتخبط في ويلات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
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2
10 - marwan الخميس 15 نونبر 2018 - 16:10
احذرو تعليقات الجزائريين الجواسيس الحاقدين يدعون انهم مغاربة بأسماء مستعارة .عملهم هو إعطاء دائما نظرة سلبية على مجهودات و التطورات التي يعرفها المغرب الذي حقق مرتبة 60 في مناخ الأعمال عالميا حسب تقرير البنك الدولي هذا مايشجع لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل للمغاربة ورقي مجتمعنا وشكرا
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-2
11 - مغربي الخميس 15 نونبر 2018 - 16:12
اللهم زد وبارك واللهم احفظ ملكنا واميرنا محمد السادس وسائر اسرته واهده اللهم لما فيه خير للبلاد والعباد. واقول لاخوتي المغاربة والله لا يوجد ملك يحب بلاده وشعبه كملكنا الهمام. اللهم ثبت ملكه واحفظه من كل حاسد.
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0
12 - عبدو ألمانيا الخميس 15 نونبر 2018 - 16:14
ماذا عن ثمن التذكرة؟ لماذا التستر عن هذه المعلومة؟
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