24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/11/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- توأمتان ملتصقتان من بوتان تسعيان لتلامس جسدي مستمر حتى بعد فصلهما
- صلاة الغائب على خاشقجي بالحرمين المكي والنبوي
- رونار: أنا رجل تحديات .. و"الأسود" سيفكون "عقدة الكاميرون"
- بَابُ السُّفرَاء
حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)
تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس (5.00)
زيارة "بابا الفاتيكان" إلى المملكة تبهج الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخليع يحاضر بطنجة
الخميس 15 نونبر 2018 - 22:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حيران الخميس 15 نونبر 2018 - 23:32
العيد هو أن نتبع سنته عليه أفضل الصلاة والسلام ويحيي سيرته العطرة بأبي وأمي يارسول الله عليه ازكى الصلاة والسلام
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1