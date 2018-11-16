24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/11/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً (5.00)
مدينة سلا ترتقي إلى "أمن إقليمي" لمكافحة الجريمة وتجويد الخدمات (5.00)
- الدغرني: تاريخ العلويين يخلو من العربية .. والتهافت يغتال الأمازيغية - (97)
- إسلاميو الجزائر يردون على "إخوان العثماني" بشأن مبادرة الملك - (79)
- أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً - (78)
- هكذا وضع الملك محمد السادس الجزائر أمام خيارين أحلاهما مرّ - (77)
- وزير المالية يتوقع جني 500 مليار مقابل بيع مؤسسات الدولة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقر الأمن الإقليمي بسلا
الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:30