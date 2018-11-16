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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رحلة على متن البراق

رحلة على متن البراق

الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ameur الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:00
ابغيت نعرف غير داك الكرواصة بشحال غادي يبعوها بعدا عندنا فالدرب كتسوى غير درهم
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21
2 - مغربية حرة الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:00
شكون ممكن اقولينا ثمن التذكرة واش فمتناول الجميع كيفما قالوا
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9
3 - هسبريسي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:01
آسيدي الله يكمل بخير. الزينة زينة و زادها الله نور الحمام.
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13
4 - bouaazza الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:02
Pour que le TGV soit rentable il faut mettre le billet à 700Dh qui va le prendre à ce prix?Les riches ont dès jet-privés,des billets d'avions gratuits,des 4x4 et des limousine ils n'ont pas besoins de TGV les pauvres n'ont pas de moyens la classe moyenne ne peut pas mettre 700 DH pour un billet Alors le gouvernement a le choix ou bien le TGV va faire des allers-retours vide ou bien l'état va subventionné le TGV à 70/80%le billet comme le tramway à rabat et à casa qui veut dire qu'une catégorie de marocains va voyager sur le dos de tous les marocains encore une injustice en plus,parce que quelqu'un veut jouer au petit train.
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-15
5 - abdeRahim الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:05
هناك جودة في للخدمات.. لكن بأي ثمن؟! بايمة ديك كرواصة ب 15 درهم..
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9
6 - المعقول الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:11
الله يبارك ولكن بغيت نعرف واش السكك الحديدية في البلاد تتحمل السرعة الفائقة؟ لا أظن ان غالبية الشعب لديها الثقة في ONCF.
جمعة مباركة للجميع والسلام.
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3
7 - محمد الصحراوي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:15
الحمد الله على هدا المشروع ألدي سيقرب شمال المملكة من جنوبها و ان شاء الله نزور شمال المملكة كل شهر و مرحبا بإخواننا في الشمال بجنوبها وان شاء الله ينعم بخيره على جميع أنحاء المملكة المملكة و نتمني في يوم من الأيام القريبة ان يمر البراق على العيون و الداخلة تم الكويرة.
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11
8 - 1dayz الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:17
2:33, quel contraste lol......
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2
9 - salam الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:18
الله يبارك

لنحافض على النضافة والنضام
ça fait plaisir
merci à ceux qui y ont participer
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17
10 - سعيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:25
هل يصدق المثل المغربي "آش خصك العريان خاتم آمولاي" على هطا الحدث أم قول بأن التكنولوجيا في أبهى حللها شر لا بد منه؟ أسئلة تتناسل و ميولات تتجاذب الانسان المغربي في هذا الحدث. القطار البراق أصبح واقعا الآن نتمنى أن تسير الاصلاحات كلها بنفس السرعة ...
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-13
11 - mmm الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:30
la technologie française vive la France et vive notre cher à nos coeurs le Maroc
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1
12 - بوشابل الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:36
مبروك على جميع المغاربة ومزيد التطور والازدهار لبلادي الحبيب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتحت شعار الله الوطن الملك انشري ياهسبريس
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9
13 - عادل بوموجة الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:43
خير الكلام ما قل ودل اللهم زِد وبارك واحفظ بلدنا من كل مكروه واهدي الجميع
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9
14 - moha tout court الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:45
على خط الدار البيضاء - طنجة هناك محطات "خطيرة" لن يتوقف فيها TGV، والمسافرون الذي اعتادوا السفر على هذا الخط، خاصة في فصل الصيف، سيسافرون الآن وهم مطمئنون لأن القطار لن يوقفه متهورون في الخلاء لاكتساح حقول الفلاحين البسطاء بهدف السطو على منتتوجاتهم الفلاحية والتي لم ينضج بعضها بعد...
كما أن هؤلاء المسافرون لن يضطروا أن يضعوا منذ الآن، أيديهم على قلوبهم وعلى أمتعتهم مخافة أن تزهق من طرف هؤلاء "المشرملون" الذين يسافررون بدون تذاكر و"على عنيك أبن عدي"...
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-1
15 - faSI الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:57
اللهم يسر لمدينة الحسيمة قطارا وجامعة ومستشفى وانعم على بلدنا بالسعادة
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4
16 - ملاوح فالخاريج الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:59
ما غاديش نركب فيه حينت ما عندي ما ندير لا فطنجة و لا قنيطرة و لا الرباط و لا كازا و لا الكويرة.
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0
17 - Mustafa الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:59
هذا انجاز رائع لا شك في ذلك, ولكن نتمنى من شركة السكك الحديدية ان تحافظ على هذا الانجاز عن طريق الصيانة المستمرة والمحافظة على نظافة القطار من حمامات الى كراسي...الخ. وليس كما هو الحال مع قطارات اليوم. كما اقترح وضع رجال امن او نظاميين كي يراقبوا امن القطارات من الكريساج والمشرملين والذين يقومون بالتخريب او تكسير متعلقات القطار. كما نتمنى بالاسراع في فتح الخطوط الاخرى خصوصا مراكش وفاس.
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