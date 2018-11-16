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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انقلاب حافلة بفاس

انقلاب حافلة بفاس

الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جواد الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:04
كلام أصدقاء المتهم صحيح... خصوصا عندما تحدثوا عن المراقبين. الحافلة بحالي داخل للمليلية كلها حديد و المراقبين كلشي مخصر فوجهو و زيد كلام خاسر حدا كلشي.
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