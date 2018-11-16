24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/11/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)
- أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً - (117)
- وزير المالية يتوقع جني 500 مليار مقابل بيع مؤسسات الدولة - (74)
- الخليع: أسعار تذاكر "قطار البُراق" توافق القدرة الشرائية للمغاربة - (67)
- لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز - (58)
- العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انقلاب حافلة بفاس
الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - جواد الجمعة 16 نونبر 2018 - 20:04
كلام أصدقاء المتهم صحيح... خصوصا عندما تحدثوا عن المراقبين. الحافلة بحالي داخل للمليلية كلها حديد و المراقبين كلشي مخصر فوجهو و زيد كلام خاسر حدا كلشي.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1