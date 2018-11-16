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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | با عزيزي في العناية المركزة

با عزيزي في العناية المركزة

الجمعة 16 نونبر 2018 - 21:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ربيع من سويسرا الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:37
أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
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29
2 - abdou 1 الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:38
الله یشافیه . هاذ الناس راهوم فی جیل ابائنا .اللهم اشفیه وارزقه نعمة الصحة والعافیة.
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19
3 - أسفي الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:47
الله يشافيك و يعافيك : هذا حال الدنيا ما عطايا عهد الاحد .
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