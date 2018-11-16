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كُتّاب وآراء
با عزيزي في العناية المركزة
الجمعة 16 نونبر 2018 - 21:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ربيع من سويسرا الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:37
أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.
أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.
2 - abdou 1 الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:38
الله یشافیه . هاذ الناس راهوم فی جیل ابائنا .اللهم اشفیه وارزقه نعمة الصحة والعافیة.
3 - أسفي الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:47
الله يشافيك و يعافيك : هذا حال الدنيا ما عطايا عهد الاحد .
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