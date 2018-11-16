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كُتّاب وآراء
القصة الكاملة لتعذيب طفل
الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - socialllllllll الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:40
قاليك لا للعنف ضض النساء والعنف ضض الرجال في هو الله ياخذ فيكم الحق
2 - مواطنة الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:45
الي ماقداش على الولاد ماتولدش .... أنا مزوجة هادي 4 سنوات و حيت خدامة و الحالة المادية متوسطة .... ماكانفكرش نولد حتى التفكير
كانستغرب لشي نسا لا مادة لا قراية لا عقل ... و عاطينها غير البليز ... هادو هما الي خارجين على المغربووو ولدو لينا جيل ديال الشماكرية و المرشى النفسيين
الى المرأة فهاد البلاد ماقراتش و ماتوعاتش ... عمرنا نتقدموا
كايعاملو الاطفال فحال الحيوانات ... الانسان عندو عقل باش تهضر معاه و تفهمو ماشي تبلزو و تقتلو عصا ... حتى يخرج ليك شي قاتل متسلسل
كانستغرب لشي نسا لا مادة لا قراية لا عقل ... و عاطينها غير البليز ... هادو هما الي خارجين على المغربووو ولدو لينا جيل ديال الشماكرية و المرشى النفسيين
الى المرأة فهاد البلاد ماقراتش و ماتوعاتش ... عمرنا نتقدموا
كايعاملو الاطفال فحال الحيوانات ... الانسان عندو عقل باش تهضر معاه و تفهمو ماشي تبلزو و تقتلو عصا ... حتى يخرج ليك شي قاتل متسلسل
3 - youssef maaseik الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:46
التخلف والجهل هو الذي يدفع لهذا التصرف لو كانت الأم بكامل قواها العقلية لما تعاملت مع صغيرها بتلك الطريقة. لأن الأم العاقلة تكون رحيمة بأبناءها، نتمنى أن يكون العقاب بالسجن درسا كافيا لها حتى تدرك جرم ما اقترفته والله يهدي العباد.
4 - عبدالحق الجمعة 16 نونبر 2018 - 22:46
حسبي الله ونعم الوكيل .أتمنى بأن تعاقب بنفس الطريقة
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