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كُتّاب وآراء
تسعيرة "البراق" عند المغاربة
السبت 17 نونبر 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - علي السبت 17 نونبر 2018 - 18:48
التسعيرة مناسبة جدا، القطار السريع مرتفع الثمن عبر العالم. المغاربة لي قالو الثمن مرتفع ولفو الفابور و الكيران القديمة.
بالنسبة لي مخدامش أو كيتخلص سميگ آش داه يركب فهادا، كيران موجودين ، و الله يرزق الجميع
بالنسبة لي مخدامش أو كيتخلص سميگ آش داه يركب فهادا، كيران موجودين ، و الله يرزق الجميع
2 - بدوي السبت 17 نونبر 2018 - 18:49
في الحقيقة تسعيرة في متناول جميع فئات الشعب و ربح للوقت نتمنى ان يربط البراق وجدة بطنجة و لگويرة و جميع المدن الداخلية احبك يا وطني
3 - خالد السبت 17 نونبر 2018 - 18:50
اوى ر اه القطار السريع لمعندوش اركب في القطار العادي. طنجة البيضاء 2ساعات اشنو بغيتو راه اليمن معقول واكثر من المعقول.
4 - محمد السبت 17 نونبر 2018 - 18:52
هل البرلمانيين والمتشارين والوزراؤ والمقربين و... يستفيدون من مجانية tgv كما هو الحال بالنسبة الطائرة والقطار العادي
5 - TGV السبت 17 نونبر 2018 - 18:53
في المغرب ديما كانوا 2 ديال الاسواق .كاين سوق Marche central لاصحاب الدخل المريح ,وكاين السويقة لاصحاب الدخل المحدود .نفس الشئ في النقل بواسطة القطار, كاين قطار لدوي الدخل المريح ,وكاين قطار لدوي الدخل المحدود, وهذه هي قوانين فيزياءية الاقتصاد .كل واحد كايمشي على قدر جيبو
6 - سلام الصويري السبت 17 نونبر 2018 - 19:04
في الحقية ان الاثمنة مدعمة من طرف خزينة الدولة اَي دافعي الضراءب اصالح علية القوم والحيلولة دون افلاس المشروع المفروض على البلد والذي لا يناسب تماما وضعه الاقتصادي والاجتماعي والمستقبل سيبين ذلك لا محالة او مزيد من الدعم على حساب مشاريع البنيات التحتية الضرورية . لك الله ياوطني بهذا الهروب الى الامام بمشاريع عمودية لا تهم أغلبية المواطنين في شيء عِوَض القيام بمشاريع أفقية بسيطة النهوض بمستوى عيش المواطن الذي مع الأسف لاَ يدخل في اَي اعتبار
7 - Peace السبت 17 نونبر 2018 - 19:21
البراق راه عرض من العروض المتاحة للناس كل واحد على حسب ضروفو, المهم راه تينقص الضغط على وسائل نقل اخرى. انا مرة مثلا امشيت بسرعة من الرباط لمكناس طاكسي كورسة ب400 درهم, بالنسبة لي كون مشيت فقطار سريع احسن, لانه مريح مثل الطيارة او احسن, لانه في المطار و لابد تنتضر ساعات لاجراءات امنية..و القطار العادي حتى هو مزيان, خاصو غير الاصلاح.
8 - سميح السبت 17 نونبر 2018 - 19:26
نفاق البعض من المغاربة لا ينتهي ،هادوا اللي كيهدرو تلقاه غير الشركة اللي خدام فيها كتخلص عليه و مع ذلك دافع الجبهة.منافقين ؛كون هدرت معاه في الموضوع بعيدا عن الكاميرا أقول ليك كلامك اخر.
9 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 نونبر 2018 - 19:33
هذه الأسعار معقولة للغاية فهم التسعير بسهولة هذا شئ ما معقد لان فيئة من الناس لا تستطيع فهم كل التفاصيل على الرغم أنه مفسر بشكل واضحمن طرف مكتب السكة الحديدية الأسعارثابتة الى حد الساعة، فيما يتعلق بالأسعار مسقبلا سوف تأتي الزيادة بالتأكيد هذا أمر منطقي مع مرور الوقت . المشروع بدأ للتو من الطبيعي أن يتبع تصنيف القوة الشرائية للمسافرين
comprendre la tarifications n'est pas chose facile c'est un peu complexe pour la majorité des gens tout voyageurs ne peuvent pas tout comprendre des détails de tarification malgré qu'il est bien expliquer en claire pour tout le monde ne peut tout comprendre dans un seul coup c'est certains Mais, concernant la tarifications du prix fixe par (l'oncf) effectivement sont raisonnables du moins pour le moment c'est tout un début l’augmentation surement viendra par la suite ce qui est logique avec le temps. pour l'instant (l'oncf) il est évident qu'elle vient de démarré sont projet à fait normal qu'elle va suivre le cote du pouvoir d'achat des marocains
comprendre la tarifications n'est pas chose facile c'est un peu complexe pour la majorité des gens tout voyageurs ne peuvent pas tout comprendre des détails de tarification malgré qu'il est bien expliquer en claire pour tout le monde ne peut tout comprendre dans un seul coup c'est certains Mais, concernant la tarifications du prix fixe par (l'oncf) effectivement sont raisonnables du moins pour le moment c'est tout un début l’augmentation surement viendra par la suite ce qui est logique avec le temps. pour l'instant (l'oncf) il est évident qu'elle vient de démarré sont projet à fait normal qu'elle va suivre le cote du pouvoir d'achat des marocains
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