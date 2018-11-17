24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي‎ (5.00)

  2. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  3. أول غينية تُناقش "الدكتوراه الإسلامية" بالمغرب‎ (5.00)

  4. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  5. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة زهرة وأطفالها في كهف

محنة زهرة وأطفالها في كهف

السبت 17 نونبر 2018 - 15:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أم محمد السبت 17 نونبر 2018 - 16:02
حسبنا الله ونعم الوكيل الشعب كيموت وفلوسو مسروقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - بوشتة ايت عراب السبت 17 نونبر 2018 - 16:04
كيف يحصل لناس حتى يعيشوا مأساة؟ يتوالدون كالارانب بلا مقومات مادية او شروط...المرأة المغربية و الرجبل لا هم غير التوالد التوالد بلا عقل بلا حساب و فقط من اجل الاخرين و اينما وليت وجهك الا و ترى المرأة تحمل رضعا او اثنين و تجر وراءها 3 اطفال...كل هذا من اجل ماذا في الاخير؟؟؟ و مع ذلك الفقراء يحلمون او يحلمون ان يصبحوا اطباء و محامون وووووووو انه الجهل و الاستيلاب حقا و لم ارى قط في حياتي ناس في مثل هذا الاستيلاب
الله يكون في العون و العيال زوينين و هبة ربانية لكننا في القرن 21 م و حتى الله سبحانه و تعالى يقول "و لا تلقو انفسكم في التهلكة" الخ الخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
3 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 نونبر 2018 - 16:09
الله ايكون في عون هذه السيدة . هذه هي التي تستحق (لكريمة) اين هي مساعدة الدولة 1050 درهم شهريا التي شكلها السيد رئيس الحكومة السابق السيد بنكيران الذي كان كل مرة يتحدث عنها. ها نحن في حالة من الحالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - رحيم السبت 17 نونبر 2018 - 16:11
في احد الندوات للمحلل المامون مبارك الدريبي. كال الزواج مؤسسة بحال شي مشروع خسها تقيم. واش قادر الشخص على الزواج ولا لا. حال هاد انسانة صعيب كتقاصي على وليدتا ولكن الطامة الكبر هي أنه الرجل يسمح في أولاده هاذا يندر على آخر الزمان الله يكن معك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - Zinedine السبت 17 نونبر 2018 - 16:12
المرجوا وضع رقم هاتف أو طريقة للاتصال و شكرًا هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.