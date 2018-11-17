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كُتّاب وآراء
محنة زهرة وأطفالها في كهف
السبت 17 نونبر 2018 - 15:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - أم محمد السبت 17 نونبر 2018 - 16:02
حسبنا الله ونعم الوكيل الشعب كيموت وفلوسو مسروقة
2 - بوشتة ايت عراب السبت 17 نونبر 2018 - 16:04
كيف يحصل لناس حتى يعيشوا مأساة؟ يتوالدون كالارانب بلا مقومات مادية او شروط...المرأة المغربية و الرجبل لا هم غير التوالد التوالد بلا عقل بلا حساب و فقط من اجل الاخرين و اينما وليت وجهك الا و ترى المرأة تحمل رضعا او اثنين و تجر وراءها 3 اطفال...كل هذا من اجل ماذا في الاخير؟؟؟ و مع ذلك الفقراء يحلمون او يحلمون ان يصبحوا اطباء و محامون وووووووو انه الجهل و الاستيلاب حقا و لم ارى قط في حياتي ناس في مثل هذا الاستيلاب
الله يكون في العون و العيال زوينين و هبة ربانية لكننا في القرن 21 م و حتى الله سبحانه و تعالى يقول "و لا تلقو انفسكم في التهلكة" الخ الخ
الله يكون في العون و العيال زوينين و هبة ربانية لكننا في القرن 21 م و حتى الله سبحانه و تعالى يقول "و لا تلقو انفسكم في التهلكة" الخ الخ
3 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 نونبر 2018 - 16:09
الله ايكون في عون هذه السيدة . هذه هي التي تستحق (لكريمة) اين هي مساعدة الدولة 1050 درهم شهريا التي شكلها السيد رئيس الحكومة السابق السيد بنكيران الذي كان كل مرة يتحدث عنها. ها نحن في حالة من الحالات
4 - رحيم السبت 17 نونبر 2018 - 16:11
في احد الندوات للمحلل المامون مبارك الدريبي. كال الزواج مؤسسة بحال شي مشروع خسها تقيم. واش قادر الشخص على الزواج ولا لا. حال هاد انسانة صعيب كتقاصي على وليدتا ولكن الطامة الكبر هي أنه الرجل يسمح في أولاده هاذا يندر على آخر الزمان الله يكن معك
5 - Zinedine السبت 17 نونبر 2018 - 16:12
المرجوا وضع رقم هاتف أو طريقة للاتصال و شكرًا هسبرس
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