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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع مصمم شعار البراق

مع مصمم شعار البراق

الأحد 18 نونبر 2018 - 11:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ali الأحد 18 نونبر 2018 - 11:25
je n ai pas aimé ce logi..pas de recherche ou de creation . toujours ce motif qu on retrouve partout
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-16
2 - ادريس الوردي الأحد 18 نونبر 2018 - 11:28
انا مغربي،أنا فخور بك وبمغربيتك وبنبوغك،أحييك
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26
3 - مكناسي الأحد 18 نونبر 2018 - 11:30
يا للأسف مواهب ضائعة في هذا البلد...!
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11
4 - محمد الأحد 18 نونبر 2018 - 11:30
انسان طموح و مؤذب. شكرا للمسؤولين الذين اعطوا لمثل هاته الكفاءات الفرصة. بلدنا جميل و لولا الطاقات السلبية التى تجرنا الى الوراء لتفوقنا على الاعداء بسرعة البراق. البنيات التحتية تتقدم يجب الان اعادة النظر في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وشكر خاص لهسبرس على مثل هاته المواضيع الحاصة بالشباب نواة المغرب الحديث
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23
5 - Mamine الأحد 18 نونبر 2018 - 11:34
أسدي براااااڤو عليك !
وشكرا للمكتب الوطني للسكك الحديدية على تشجيعه للطاقات الشابة المغربية !
واصل أخي الله يوفقك !
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24
6 - عابر الأحد 18 نونبر 2018 - 11:35
غير هو فاش جاو يديروليه الطبع في القطار داروه راجع اللور بحال المغرب.
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-14
7 - غيور على وطنه الأحد 18 نونبر 2018 - 11:37
الله يعطيك الصحة لا تنتبه إلى الناس سلبين لأنهم بكل بساطة لا يعجبهم كل ما هو مغربي رغم أنهم مغاربة المهم وفقك الله أخي الكريم ومبروك عليك
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14
8 - القيمة المادية للجائزة! الأحد 18 نونبر 2018 - 11:40
اظن انه يستحق اكثر من 30k درهم! يعني هل من المعقول لشركة مثل ال oncf ان تصمم لوغو ب 3000 دولار!! لو كان المصمم شركة فرنسية لسمعتم اضعاف هذا المبلغ! على العموم مبروك للفائز
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15
9 - El alami الأحد 18 نونبر 2018 - 11:42
تبارك الله عليك ابني. الله يرحم اللي رباك.
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11
10 - الحسن الأحد 18 نونبر 2018 - 11:42
هنيئا لك أخي رشيد لقد كنت بارعا في هدا العمل واحسنت في الاخير لأنك لم تنس مدينة أكادير في هدا التعليق. وأتمنى لك مستقبل زاهر أن شاء الله
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15
11 - Touhali الأحد 18 نونبر 2018 - 11:50
Le train Marrakech Agadir est nécessaire.
في تعليقاتي الماضية فما يخص القطار لبورق قلت كان من ﻷفضل أن يكون هذا القطار أو قطار عادي يربط بين مراكش وأكادير وتكون الفائدة أفضل خصوصا حذف حوادث السير والحفاظ على سلامة المسافرين وتسهيل تنقولت سياحية بين مراكش وأكادير وتكون الفائدة شميلة.
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12 - مصطفى الأحد 18 نونبر 2018 - 11:59
أعانك الله في مسارك المهني ....ومزيدا من التألق. .........
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0
13 - Identité visuelle الأحد 18 نونبر 2018 - 12:00
Le logo est bien mais il est très chargé de motifs. Le logo doit être simple… Il suffit de voir les logo des grandes sociétés multinationales..En plus il n’est pas cohérent avec l’identité visuelle de l’ONCF. Aucun rapport.. Ni en ce qui concerne les couleurs ni en ce qui concerne l’iconographie…. Le logo de l’ONCF est par contre simple est joli Ceux qui l’ont choisis ne comprennent rien dans la communication visuelle.
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14 - Aziz الأحد 18 نونبر 2018 - 12:00
السلام عليكم.
هنيئا لك الفوز بالجائزة الاولى صراحة شعار رائع و مميز خصوصا من شاب مبتدئ. مبروك
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15 - diaz med الأحد 18 نونبر 2018 - 12:02
هنيءا لك اخي.واصل في طموحاتك ولا تهتم لتعليقات السلبيين والفاشلين.تبارك االله عليك.والشكر الجزيل للمكتب و.س.ح. على تشجيعه للشباب وللكفاءات المغربية.
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16 - رياض الأحد 18 نونبر 2018 - 12:03
شاب يستحق التشجيع عاى مجهوده الذاتي، السؤال الذي يجب طرجه، هل لو تم اعطاء مشروع اللوغو لشركة متخصصة خل الثمن كان سيكون هو 30 000 درهم؟ عاى الاقل يجب تقييم الاشياء بما نستحق.
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17 - مواطن الأحد 18 نونبر 2018 - 12:12
يجب على شركة السكة الحديدية oncf منح هدا الشاب فرصة للعمل معهم و الاستفادة من موهبته. فما قاله الشاب عن مدينة أكادير فهو صحيح يجب ربطها كذلك بtgv أو القطار العادي فلبعد المسافة يعجز الإنسان على زيارتها عكس مراكش
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18 - سعيد الأحد 18 نونبر 2018 - 12:15
أهنأك يا أخي على فوزك بالمسابقة وأتمنى لك مزيدا من التوفيق والنجاح
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19 - Abeed الأحد 18 نونبر 2018 - 12:16
Bravo
Félicitations et bon courage ...
Tu mérites plus khoya Allah iwaf9ak
Encore une fois bravo bravo
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20 - kui الأحد 18 نونبر 2018 - 12:18
لوغو رئع و جميل يستحق التتويج عن جدارة و استحقاق يشرف صاحبه و مدينة اكادير عامة.. فقط كان يستحق جائزة مالية اكثر..
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