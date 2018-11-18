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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أكلات شعبية بحد السوالم

أكلات شعبية بحد السوالم

الأحد 18 نونبر 2018 - 14:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - moustafid الأحد 18 نونبر 2018 - 14:18
Et l’hygiène dans tout ça !? Qui contrôle qui et quoi? Aucune personne ne porte ni gangs ni le bonnet et les toilettes et les serviettes et la vie de contrôlée et l’huile pour les frites ....??!!!!
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19
2 - Kamal Deutschland الأحد 18 نونبر 2018 - 14:25
نعم نحن كمغاربة نحب الشواية والطواجن ولكن يا أخي قتلتونا بالغش ولحم الحمير والكلاب واللحم الفاسد والميتة والأبقار المريضة بالسل زد على ذلك الغياب التام بالنظافة.عيشين غير برحمة ربي،أما والله لو يجيو الغرب يقومو بالتفتيش والله لا خدمتو نهار،حيت غدين إشمعو ليكم المحلات بالشمع الأحمر.
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25
3 - افران الاطلس المتوسط الأحد 18 نونبر 2018 - 14:36
قاليك حد السوالم مشهورة عالميا في الشوى ههههه قاليك لي عندو ياكل ولي معندو ياكل لي معندو يكل اشنو "العصى" زعما ياكل فابور هممم ....
مje veux bien le croire j'espère que les agents des services de contrôle dans ce domaine de la restauration respecte bien la réglementation liée à l'hygiène des locaux surtout dans ces milieux de la région de Casablanca et également avec les services vétérinaires
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19
4 - MRE الأحد 18 نونبر 2018 - 14:46
الأكل في الشوارع مغامرة خطيرة، لا نظافة لا ثقة في مصدر المأكولات و لا طريقة تحضيرها. إذا كان الخضار و الجزار و بائع الفواكه اليابسة و بائع السمك و الكل يغشك و أنت تراقب بعينيك فما بالك بما لا ترى. التغدية بالمعلبات عند ضرورة الأكل في الشارع. كدت أموت من تسمم خطير بعد أكل فواكه البحر في مطعم بالشمال و تبين أن السبب مكروب لا علاقة له بالسمك و إنما من شروط تحضيره. من يومها اللبن المعلب و الخبز و الفواكه و المصبرات عند الضرورة في الشارع.
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10
5 - صراحة الأحد 18 نونبر 2018 - 14:57
صحكني قال ليك حد سولم معروفة عالميا ، شكون لي قالها لك؟؟ والبارسا هادي.
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