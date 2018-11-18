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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بحر الرباط يرمي الحجارة

بحر الرباط يرمي الحجارة

الأحد 18 نونبر 2018 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tarik الأحد 18 نونبر 2018 - 22:16
هل لنا من جيولوجيين لدراسة هذه الوقائع و ما قد يترتب عنها مستقبﻻ و ما هي الدوافع و اﻷسباب التي جعلت البحر يلقي بحجارة خارجه، أم سنيقى بسلبياتنا نقترب من هذه المخاطر ونسجل فيديوهات بتلوفاتنا التي ليس لنا من نصيب في وجودها سوى نقود استهﻻكية كل أتى بها عن طريفته
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0
2 - mmm الأحد 18 نونبر 2018 - 22:17
allah akbar c est la colère de Allah il faut repentir et revenir sur le sentier de dieu oh mes freres
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-4
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