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كُتّاب وآراء
الدغرني والاختراق الأمازيغي
الاثنين 19 نونبر 2018 - 14:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - المصطفاوي أوبلا. الاثنين 19 نونبر 2018 - 14:57
مهما حاول دعاة خلق التصدع بين الشعبين المنصهرين العربي والامازيغي، فلن يفلحوا ابدا، والدليل تعايشهم كإخوة منذ اكثر من 12 قرنا.
2 - ضد العنصرية الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:07
ما وقع هو اعطاء مزيد من الحريات استغله بعض العنصريين المتامزغين لطرح مشاريعهم العنصرية وتهافت الاحزاب لاصوات عشاق الطرح البربري ومجيء الربيع العربي الدي قلب اعاليها على اسافلها بالاعتراف المجانى بدستور يفرق الامة عوض ان يجمع لحمتها وتعالى موضة الاقليات وضعف المد العروبي مما ترك الساحة مفتوحة لكل من هب ودب لينضر لبربريته كما يشاء لكن يوم تنضبط الامور ستغيب الاصوات الشادة والابواق العنصرية التى تملا فضاء المغرب نهيقا وبكاءا على مظلومية لا اساس لها بين المغاربة الا فى عقول الحاقدين
3 - مغربي الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:10
لم اكن اعرف ان البربر حاقدين على العرب لهذه الدرجة وهذه رساله لكل عربي ان يصحو من نومه
4 - سكينة عشوبة الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:25
إن التفرقة العنصرية مرض لا يصيب البشرة بل يصيب العقل البشري
لا تنبع التفرقة العنصرية من البشرة بل من العقل البشري، وبالتالي فإن الحل للتمييز العنصري والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، أن يعالج الأوهام العقلية التي أفرزت مفاهيم زائفة، على مر آلاف السنين، عن تفوق جنس على آخر من الأجناس البشرية. ففي جذور هذا التعصب العرقي تقبع الفكرة الخاطئة بان الجنس البشري مكون من حيث الأساس من أجناس منفصلة وطبقات متعددة، وأن هذه الجماعات البشرية المختلفة تتمتع بكفاءات عقلية وأخلاقية وبدنية متفاوتة تستوجب أنماطاً مختلفة من التعامل.والحقيقة أنه لا يوجد سوى جنس بشري واحد. فنحن شعب واحد يسكن كوكباً واحداً: نحن أسرة بشرية مرتبطة بمصير مشترك ومرهونة بأن "تكون كنفس واحدة".إن الاعتراف بهذه الحقيقة هو الترياق الأمثل لمرض العنصرية والخوف من الآخر ولسائر مظاهر التفرقة. وبالتالي فإن هذه الحقيقة يجب أن تكون المبدأ المرشد والنتيجة الحتمية وراء مناقشات وتوصيات "مؤتمر دربان Durban Review Conference".
لا تنبع التفرقة العنصرية من البشرة بل من العقل البشري، وبالتالي فإن الحل للتمييز العنصري والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، أن يعالج الأوهام العقلية التي أفرزت مفاهيم زائفة، على مر آلاف السنين، عن تفوق جنس على آخر من الأجناس البشرية. ففي جذور هذا التعصب العرقي تقبع الفكرة الخاطئة بان الجنس البشري مكون من حيث الأساس من أجناس منفصلة وطبقات متعددة، وأن هذه الجماعات البشرية المختلفة تتمتع بكفاءات عقلية وأخلاقية وبدنية متفاوتة تستوجب أنماطاً مختلفة من التعامل.والحقيقة أنه لا يوجد سوى جنس بشري واحد. فنحن شعب واحد يسكن كوكباً واحداً: نحن أسرة بشرية مرتبطة بمصير مشترك ومرهونة بأن "تكون كنفس واحدة".إن الاعتراف بهذه الحقيقة هو الترياق الأمثل لمرض العنصرية والخوف من الآخر ولسائر مظاهر التفرقة. وبالتالي فإن هذه الحقيقة يجب أن تكون المبدأ المرشد والنتيجة الحتمية وراء مناقشات وتوصيات "مؤتمر دربان Durban Review Conference".
5 - مرتن بري دو كيس الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:46
يقول مثل دارجي في ااجهة الشرقية.وربما في المغرب كامل.." انا في همو ندادي ..وهو يسل لي وتادي.." نحن نبحث على تﻻحم الشعب ..ويبقى يد واحد وساعد واحد..نتكلم ونقول الحق بلغة واحدة..نتحاب في الله بيننا...لان الله يقول ﻻفرق لعربي على عجمي الا بالتقوى..فكيف لا يكون الفرق يبن العرب والعجم..والبيض والسود وغيرهم..وهدا السيد احمد اادغري..الذي لم يبق له الكثير في الدنيا يبحث عن زعزعة عقول المغاربة..وجعل العربي ينظر بعين الحقد للامازيغي والعكس..ميدخلش جواه..شوية..وبتبع طريق الله والمساجد .ويخلي الشباب المغربي بكل اطيافه..وكل مكونانه..ياخد المشعل لتكون بﻻدنا كما يريدها كل منا....ﻻ فرق بين امازيغه..وﻻ عربه..وﻻ صحراوييه..كلنا تحت رايه واحدة حمراء دات نجمة خماسية خضراء...وشعار : الله الوطن الملك.....انشري حبيبتي هسبريس.
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