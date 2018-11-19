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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انهيار 3 منازل بالدار البيضاء

انهيار 3 منازل بالدار البيضاء

الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن فقير الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:08
خليو السلطات اقومو بالواجب ديالهم قبل ما يطيحو الديور على ريوسكم
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13
2 - bouaazza الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:15
Il faut dire à ces sinistrés ainsi à ceux qui souffrent du froid dans les montagnes et au 7 millions de marocains qui vivent avec moins de 2$ par jour qu'on a le TGV et que le billet est subventionné à hauteur de 80% par la caisse de compensation, avec les 70% d'analphabètes combien vont comprendre mon commentaire !!!!
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-4
3 - مرت سالمة هذه المرة الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:51
اعرف جمعيات بالمدينة القديمة بالدار البيضاء تمنت لو ان الحادث اسفر عن وفيات لكي تركب عليه وتخرج الى الشارع مع الاسف * خرجات ليهم خاوية *.
في فرنسا بعد حادث مارسيليا احصت السلطات الفرنسية المنازل التي تضررت بالامطار وامهلت سكانها واندرتهم ان منازلهم تشكل خطرا على المواطنين وانها ستضطر لمصادرتها ان لم يقوموا باصلاحها على نفقتهم .
وفي المغرب يستفيذ الاب من بقعة ارضية عن البراكة او الداتر الايلة للسقوط ويطالب الدولة باربع بقع اخرى اضافية لكون ابنائه الاربعة متزوجين . حكى لي احد مرتادي المحكمة الزجرية عين السبع ذات مرة بارتفاع طلبات الزواج من داخل السجن غالبيتها لها علاقة باحصاء المستفيدين بالبقع الارضية في اطار محاربة دور الصفيح والدور المهددة بالسقوط وان من بين اصحاب الطلبات معتقلين قاصرين بالكاد اتموا 18 سنة .
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4 - mourad ch الاثنين 19 نونبر 2018 - 15:59
السلام عليكم اول الحمد لله على سلامة الجميع
اما بعد فالمدينة القديمة والدرب السلطان يحتاج إلا إعادة الهيكلة ونهوض به وهضم جميع المنازل الأهلة لسقوط دون استثناء مع ضمان استفتاء الجميع ودون خروقات وضمان نهوض بهذه الاحياء والمناطق ناقسة التجهيز في حقيية يجب اعادة الهيكلة الشاملة للدار البيضاء من الف إلا الياء ومن قمة الهرم إلا أسفله
لك الله يا وطني
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