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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مطالب بمراحيض عمومية

مطالب بمراحيض عمومية

الاثنين 19 نونبر 2018 - 23:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 00:06
وماذا عن الروائح الكريهة التي تكون في المراحيض بسبب غباء بعض الناس التي تقضي حوائجها وتزيد
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3
2 - elbejaadi الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 00:06
Les toilettes de nos cafés , restaurants , hôtels, airs de repos, aéroports .....sont sales , dégueulasses , répugnantes ....avant d'installer des toilettes public réfléchissez comment les gérer surtout évitez le facteur humain " les humains vont détourner les produits de nettoyage "et ça sera un désastre en +
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2
3 - hamid mohattane الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 00:31
Une femme , une association , qui valent autant d hommes responsables , qui doivent léguer Ces responsabilités à une dame pareille qui est à la hauteur du défit , vous devez le faire , pouvez vous ,?
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-2
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