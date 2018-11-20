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كُتّاب وآراء
الاحتفال بالنبي عبر الزمن
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محمد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:34
مولد النبي ام وفاته بماذا تتحتفلون؟ وكيف تحتفلون بالرقص والشموع والشعودة عند الأضرحة اتقوا الله فحبيبنا عليه أزكى الصلوات لم يحتفل قط بعيد ميلاده ومن بعده أسرته واحبته من الصحابة والتابعين من كان منكم يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبع سنته ولا يبتدع من البدع ماشاء اتقوا الله عز وجل وكفى من الخرفات وليكن حب الحبيب محمد في القلوب لا يوما من عيد بل اياما وعهودأ
2 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:42
Au Maroc des Mille et une nuit, chacun est libre de fêter la Hayloula Juive, Noël Chrétien ou Al Maoulid Annabaoui Acharif à sa guise.
Et nul n’a de comptes à rendre qu’au Créateur de l’Univers.
Et nul n’a de comptes à rendre qu’au Créateur de l’Univers.
3 - بدعة محدثة الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:50
*قال العلامة (الفاكهاني المالكي ٧٣٤ هـ ) في رسالته في المولد المسماة بـ "المورد في عمل المولد":"(صـ٢٠-٢١)*
•• لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين،
•• بل هو بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكالون".
•• لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين،
•• بل هو بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكالون".
4 - ZakariaM الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:51
النبي نحتافلو به في جميع الأوقات ماشي حتى يجي هاد نهار ، نحتافلو به بتتبع خطواته ، ماشي أنا لي كاندوي دابا عارف راسي غارق في المعاصي ويجي هاد نهار و نحتفل به ، خاطري ماتسمح ليا ، غانعرف راسي منافق ، أنا مامتبع كلام الله و الرسول ديالو و نحتافل به !! الصلاة هي لخرا كانعكز عليها ، الله يهديني و يهدينا أجمعين ، إن شاء الله نهار يهديني الله غانولي نحتافل بمولد النبي ديما
5 - م المصطفى الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 22:13
إلى بداية السبعينات كنا بخير وعلى خير في ما يخص أعيادنا الدينية وفي طريقة أدائنا للصلاة، حتى تعرض المغرب للرياح الهوجاء والتيارات المعادية لتقاليدنا وطقوسنا المغربية.
ففي الصلاة كنا نصلي بالسدل واتحدى من يعارضني في ذلك.قلت حتى بداية السبعينات. ومنذ ذلك الحين حل القبض بطريقة تدريجية مكان السدل وما تبع ذلك من التواءات وفتح للأرجل والأيدي في الصلاة.
وبعد ذلك بدأنا نسمع بان الاحتفال لا يكون إلا بعيدين، معناه أنه لا يجوز الاحتفال بعيد المولد.
فقبل قليل توصلت بفيديو يردد ما قاله المعلق الأول والذي يصيح بعدم الاحتفال بهذا العيد واننا نحتفل بيوم وفاة النبي وليس بمولده الذي لا أحد يعرفه بالضبط.
هنا اطرح سؤالا : هل فقهاؤنا وأجدادنا وعلماؤنا في الدين لا يفقهون في مثل هذه الأمور شيئا وبقوا طوال هذه السنين ينتظرون فقهاء الشرق ليدلوهم على ذلك؟
للإشارة فقط، فانا من المحتفلين بهذا العيد حبا في رسول الله، ولا اعبأ بمثل هذه الترهات التي نقلها بعض الفقهاء المحليين من الشرق، والذين يطبلون ويزمرون لضرب طقوصنا وعاداتنا الضاربة في اعماق التاريخ حبا في سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.
ففي الصلاة كنا نصلي بالسدل واتحدى من يعارضني في ذلك.قلت حتى بداية السبعينات. ومنذ ذلك الحين حل القبض بطريقة تدريجية مكان السدل وما تبع ذلك من التواءات وفتح للأرجل والأيدي في الصلاة.
وبعد ذلك بدأنا نسمع بان الاحتفال لا يكون إلا بعيدين، معناه أنه لا يجوز الاحتفال بعيد المولد.
فقبل قليل توصلت بفيديو يردد ما قاله المعلق الأول والذي يصيح بعدم الاحتفال بهذا العيد واننا نحتفل بيوم وفاة النبي وليس بمولده الذي لا أحد يعرفه بالضبط.
هنا اطرح سؤالا : هل فقهاؤنا وأجدادنا وعلماؤنا في الدين لا يفقهون في مثل هذه الأمور شيئا وبقوا طوال هذه السنين ينتظرون فقهاء الشرق ليدلوهم على ذلك؟
للإشارة فقط، فانا من المحتفلين بهذا العيد حبا في رسول الله، ولا اعبأ بمثل هذه الترهات التي نقلها بعض الفقهاء المحليين من الشرق، والذين يطبلون ويزمرون لضرب طقوصنا وعاداتنا الضاربة في اعماق التاريخ حبا في سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.
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