24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/11/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- أسعار عملة "بيتكوين" تواصل التراجع في العالم
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
- انعدام الغاز يغلق بئرا بالشرق ويخيب أمل منقبي البترول بالمملكة - (79)
- "أسود الأطلس" يزأرون في عقر دار "نسور قرطاج" بهدف النصيري - (73)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (73)
- ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي - (68)
- أخنوش في الزاوية البودشيشية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وتنظيم مشترك للمونديال
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - salim الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:31
اذا تم تنظيمه فتلك من علامات الساعة الكبرى
2 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:31
المواطن اصبح اكثر وعيا وواقعية من المسوؤولين. اش خصك أ العريان خاتم أ مولاي.
3 - سام الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:36
جميل جدا التنظيم المشترك لمونديال كرة القدم إذا لم تستحوذ اسبانيا على حصة الأسد في برمجة المقابلات و خاصة المقابلة الافتتاحية و النهائية
4 - نحن احسن منهم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:56
ماكملتش الفيديو
واحد تيقول ملف فاشل واحد غدي ايهمشونا
عطيو راسكم قيمة
شعب يحتقر نفسه بنفسه.
واحد تيقول ملف فاشل واحد غدي ايهمشونا
عطيو راسكم قيمة
شعب يحتقر نفسه بنفسه.
5 - Red الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:59
كل شيئ سهل لتنظيم كاس العالم لكرة القدم لان هناك وقت كاف لأخذ التدابير والاهتمام بكل ما يهم كرة القدم مدت 12 سنة كافية جدا لنكن متفائلين
6 - fox الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:00
مجرد رأي لا غير
اذا كانت إحدى المباراتين الهامتين الافتتاح والاختتام لن تنظم بالبلد فما الجدوى من تضييع الجهد والمال . ان كان ولا بد من التحدي فلنرفعه مع الدول المغاربية فرب ما فارقته السياسة قد تجمعه وتؤلف بين القلوب الرياضة اضف الى ذلك انه حلم امة مغاربية
اذا كانت إحدى المباراتين الهامتين الافتتاح والاختتام لن تنظم بالبلد فما الجدوى من تضييع الجهد والمال . ان كان ولا بد من التحدي فلنرفعه مع الدول المغاربية فرب ما فارقته السياسة قد تجمعه وتؤلف بين القلوب الرياضة اضف الى ذلك انه حلم امة مغاربية
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6