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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وتنظيم مشترك للمونديال

مغاربة وتنظيم مشترك للمونديال

الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - salim الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:31
اذا تم تنظيمه فتلك من علامات الساعة الكبرى
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2 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:31
المواطن اصبح اكثر وعيا وواقعية من المسوؤولين. اش خصك أ العريان خاتم أ مولاي.
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3 - سام الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:36
جميل جدا التنظيم المشترك لمونديال كرة القدم إذا لم تستحوذ اسبانيا على حصة الأسد في برمجة المقابلات و خاصة المقابلة الافتتاحية و النهائية
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4 - نحن احسن منهم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:56
ماكملتش الفيديو
واحد تيقول ملف فاشل واحد غدي ايهمشونا
عطيو راسكم قيمة
شعب يحتقر نفسه بنفسه.
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5 - Red الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:59
كل شيئ سهل لتنظيم كاس العالم لكرة القدم لان هناك وقت كاف لأخذ التدابير والاهتمام بكل ما يهم كرة القدم مدت 12 سنة كافية جدا لنكن متفائلين
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6 - fox الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:00
مجرد رأي لا غير
اذا كانت إحدى المباراتين الهامتين الافتتاح والاختتام لن تنظم بالبلد فما الجدوى من تضييع الجهد والمال . ان كان ولا بد من التحدي فلنرفعه مع الدول المغاربية فرب ما فارقته السياسة قد تجمعه وتؤلف بين القلوب الرياضة اضف الى ذلك انه حلم امة مغاربية
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