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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صورني .. كندير الخير

صورني .. كندير الخير

الخميس 22 نونبر 2018 - 09:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عادل الخميس 22 نونبر 2018 - 09:43
الله أعلم بالنوايا فربما تصوير شخص ما يقوم بعمل خيري لتحفيز الآخرين ولربما فيه رياء وسمعة و بسالة، ولكن الأولى الستر احتراما لكرامة المحتاجين،...
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14
2 - جونيمار الخميس 22 نونبر 2018 - 09:46
يقول سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم سرا (وعلانية )لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون انتم اخليوا الناس تنفق سواء بغا آيبان اواجر غادين تحبسوا على المساكين الأرزاق فلوس الانتخابات والاستغلال هي الخطيرة أما اللي بغا الخير اتبرع ديروا الاشهارات والتيليفونات باش تشجعوا الأغنياء
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3 - رضى الخميس 22 نونبر 2018 - 09:48
الخير على حسب النية ديال الإنسان كاين لي كيصور باش اشجع ناس الآخرين على فعل الخير وكأني لي كيداير الخير بالسرية بينو وبين لي خلقو
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4 - socialllllllllll الخميس 22 نونبر 2018 - 09:49
لكن بصراحة منين كيكون الإعلام داك الفقير كيسنافد وحنا بغينا الفقير يستافد وما شغلناش فهداك لي صدق يقبل منو ربي زلا لا بينو وبين الله بحال يوسف الزووالي انا كنأيدو ومنقلو بربو ولي كيديرو الخير كاع مكيبماو المهم يوسف الزروالي كانأيدو وخا كيبان وريني شي شماتة دار بحالو غير ديرو الخير بحالو وخا تبانو غيجازيكم ربي
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5 - Abdelghani الخميس 22 نونبر 2018 - 09:50
ما كاين لا خير و لا عطف و لا رحمة ... كاين ثروات ضخمة منهوبة و مهربة ... و كاين شعب مفقر و مجهل يعيش بأقل من الفتات ... كاين المواطن المفقر خصو ياخذ حقو من الثروة و الحقوق و الكرامة و العدالة
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6 - جواد الخميس 22 نونبر 2018 - 09:50
إذا كان التصوير يقصد منه التحسيس بأهمية فعل الخير فهذا لا أرى فيه عيب... أما إذا كانت النية غير ذلك فإنه سيستدعي توقف.
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7 - شاكر الخميس 22 نونبر 2018 - 09:53
3500كلم - مليون هكتار سقوية مناجم ....... .......... كل هذا والشعب مزال في حاجة لمساعدات من الداخل والخارج .اين الثروة ؟ سؤال من الشعب .
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8 - مرحبا الخميس 22 نونبر 2018 - 09:59
الناس تعاني في الجبال والقرى من قساوة البرد والفقر والتهميش فلابد لمساعدتهم بالتصوير أو بدونه فالمهم إعطاء يد المساعدة وتشجيع المحسنبين على فعل الخير
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9 - مغربي حر الخميس 22 نونبر 2018 - 10:06
كيفما كان الحال صورة الخير جميلة أحسن من الصورة السيئة .
نعم للخير السري أو العلني لتكون عبرة للفاسدين .
الله يعلم ما في القلوب سواء أن كان سرا أو علنا فجمعيات المجتمع المدني التي تبادر لفعل الخير بادرة إيجابية وتستحق التنويه والإشادة لأنها تعيد إحياء فعل الخير في قلوب المغاربة المعروفين بالكرم
نعم لفعل الخير سرا أو علنا وندعم ونشجع ذلك والنوايا نركها لعالمها الله سبحانه وتعالى
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