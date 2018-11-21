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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طقوس الشيخ الكامل

طقوس الشيخ الكامل

الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bensaid الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:22
الكامل هو الله سبحانه و ما سواه إلا ناقص.
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