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كُتّاب وآراء
طقوس الشيخ الكامل
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - bensaid الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:22
الكامل هو الله سبحانه و ما سواه إلا ناقص.
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