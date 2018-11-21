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كُتّاب وآراء
مظلة داخل حافلة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - مافاهم والو الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:36
للاسف الكل يرقع من اجل اتمام المهمة ووللاسف ايضا ان لم تتمم المهمة فيوجد هناك غيرك مستعد لاتمام المهمة ولو باجر اقل وفي بلاد الترقيع اللهم العمش وللا العمى
2 - ظلم الشركات الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:38
شفت الفيديو . هو فكر فمصلحة المواطنين قبل من مصلحتو . وفلاخر الشركة جزاتو بطرد لانه فضح الخروقات ديالهم . الله إسهل عليك بمحسن . ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم )
تعليق غير لائق
130
3 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:41
حسبنا الله ونعمة الوكيل فكل واحد شاد كرسي وجالس كيحكر على خوتو المسلمين بالقرارات الغبية والطرد التعسفي والشطط فاستعمال السلطة ضروري يجي يوم ويخلص فيه ويشرب من نفس الكاس لي سقا منو خوتو المسلمين .
4 - عبدالحق الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:41
هنا سنشاهد هل النقابات المغربية ستدخل على الخط
لأنه لا يعقل بأن يطرد السائق من عمله بدون ذنب
ذنبه الوحيد انه استعماله لمظلة تقيه من الأمطار حيث تم توقيفه
لأنه لا يعقل بأن يطرد السائق من عمله بدون ذنب
ذنبه الوحيد انه استعماله لمظلة تقيه من الأمطار حيث تم توقيفه
5 - azedine الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:42
داءما الضعيف مضلوم ومحكور يجب متابعة الشركة على تزوير الوثائق وفحص جميع الحافلات هل تتوفرعلى جميع المعاير لنقل المسافرين لتفادي كوارث اخرى مثل قطار بوقنادل وفِي الأخير يحاسب السائق
6 - الى سائق الحافلة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:43
لا تستغني عن حقك و حق اولادك هذا طرد تعسفي ...حتى وان كان خطأ مهنيا فهو لا يرقى لعقوبة الفصل عن العمل قم بتوكيل محام ما ضاع حق وراءه مطالب
7 - السالمي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:43
سوء حظك أخي السائق هو انك تعيش في بلد تسود فيه الحكرة والتهميش وهظم حقوق العير، لو كنت في اوروبا وحصلت لك تلك الحالة بالأمطار فوق رأسك ومع ذلك استمرت في عملك لأعطوك نوساما من درجة عالية لأنك تخلصت في عملك ولم تسمح في زبنائك.
8 - سائق حافلة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:43
الرزاق الله أخي والله لو كنت في دولة الكفار لمنحت وساما على عملك الشجاع. و استقال و زير النقل و مدير الشركة. لكن في دولة تدعي الاسلام السائق هو السبب
9 - oujdi الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:43
هذا هو المغرب يا صديقي صاحب المضلة ادعيهم للمحكمة و خود حقك لا تستغرب من أفعال المسؤلين
10 - تعليق. الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:44
لا حول و لا قوة إلا بالله. الظلم ولى عين باين. فيك ألإنسانية؟ هاد البلاد غادا و كاتخسر باين فين غادين. حرام عليهم. بلاصة مايكافؤوه على الإخلاص ديالو جراو عليه. واش هادو مكيفكروشفي الآخرة
11 - red pen الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:45
يارب تلطف بينا كلشي كي ديباني في هاد البلاد. التناقض الكبير هو تخراج العينين. ه tgv ه القمر الصناعي. او تا حاجة مامقادا. الله يجيب شي هربة بلا رجعة.
13 - مغربي قح أصيل الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:49
يا لها من صورة و من ورطة لمستخدم حافلة !
فما العمل في موقف مثل هادا بعد ان اتصل بالمسؤولين و لا من مجيب. ؟ . و ما العيب في استعمال مظلة و الوصول بالناس الى مبتغاهم. من يجب فصله عن العمل هم المسؤولين و ليس السائق فبالعكس يستحق المكافئة. البلاد في مطبة من سيء الى أسوء فمتى نعي ما يجري و نعطي لكل ذي حق حقه. اتقوا الله في البلاد و العباد.
فما العمل في موقف مثل هادا بعد ان اتصل بالمسؤولين و لا من مجيب. ؟ . و ما العيب في استعمال مظلة و الوصول بالناس الى مبتغاهم. من يجب فصله عن العمل هم المسؤولين و ليس السائق فبالعكس يستحق المكافئة. البلاد في مطبة من سيء الى أسوء فمتى نعي ما يجري و نعطي لكل ذي حق حقه. اتقوا الله في البلاد و العباد.
14 - youness Bakhouya الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:50
شوه الشركة زعما شركة عندها لوجه لغادي يشوهو هداك السائق. راه الظلم هو الشركة تخرج طوبيسات مكرفسين لشعب. وطامة الكبرى ان المسؤولين غير مهتمين. ومكينش مراقبة لدفتر التحملات. لك الله يا وطني
15 - فرحات الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:53
اصبح الطرد لدى الباطرونا بتوجيه تهم واهية مع عدم التصريح بالاجراء لدى صناديق التقاعد بما فيه CNSS.وكذلك CIMR رغم الاقتطاعات فأي قانون تتحدث عنه الجهات اللا مسؤولة عند الله نتخاصم لانه لا وجود للتنفيذ وا عدلاه
16 - المهدي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:54
حتى أمام المحكمة سيجدون طريقة لجعلك انت المذنب لكونك استعملت الهاتف للتصوير أثناء السياقة والتهمة تبدو جاهزة كما يتضح من نسخة المحضر التي ظهرت في الشريط وهي تعريض ركاب الحافلة للخطر فسلامة الركاب لا تظهر لهم إلا إذا أرادوا إشهارها لطمس الحقيقة وكن على يقين أن الكل أصبح يكره أصحاب التصوير واليوتوب وعلى رأسهم القاضي الذي ستعرض عليه قضيتك ...
17 - stop mensonges الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:54
تخلت عليك بوجه الله واش هذي حقيقة ام خيال ؟؟واش حنا فالموزمبيق ولا المغرب؟؟وعاد صفطنا القمر الاصطناعية التاني ودشنا قطار TGV وصدعو راسنا حنا دولة متقدمة ومتحظرة؟؟وطرني حنا مزال متخلفين بالصح.
18 - Mourad ch الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:59
السلام عليكم هذا هوا وطني السعيد والذي قال عليه السيد العثماني انا افضل من فرنسا فعلا نحن أفضل وأحسن وايضا عكس تيار هههه
لك الله يا وطني
لك الله يا وطني
19 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:02
الصراحة TGV هو لي كان ناقصنا، جميع وسائل النقل العمومية على أحسن ما يرام و في حالة جيدة لراحة و رفاهية المواطن.
20 - Moussa الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:02
This is really wrong at sooo many levels? How is it that the poor driver is the one that gets fired??? I can think of soooo many people that should fired, fined and even sent to jail . First how is it legal to allow this type of buses to continue to run ? Where is the minister of transport?? Where is the police? Where is mr. Boulif?? When I was in rabat over the summer ,most if not all the buses in rabat are worst then the ones in a war zone!!! Wa rahhhhh bezzzzzzafffff hadchi, makes us all furiousssss. 3ib hram, ou 3arrr.....
21 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:08
فين هي الوزارة المكلفة؟ الشركة عرضات سلامة الركاب للخطر يجب ان تحاسب. زوينة هادي الطوبيس كيقطر هههه
قالك عندنا البراق.
قالك عندنا البراق.
22 - مصطفى الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:14
ان الأمر يتعلق بطرد تعسفي في حق السائق الدي لم يرتكب اي خطأ جسيم قد يمس بالشركة المشغلة . ما قام به هو الاحتماء من الامطار بوضع مظلة فوق راسه تقيه من الماء المتسرب من التقب الموجودة بسقف الحافلة المهترئة وهدا امر طبيعي. على العكس أنه بدل مجهودا كبيرا للاستمرار في عملية نقل المواطنين رغم الحالة المزرية لظروف العمل بالحافلة. عليه اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن بالالغاء في القرار التعسفي المتخد ضده والمطالبة بالتعويض . ويتضح جليا ان المشغل كان يبحث له عن فرصة سانحة لطرده من العمل دون تعويض والتخلص منه كما هو معمول به من طرف أغلبية الشركات امام أعين مفتشي الشغل والسلطات المعنية.
23 - ولاد اوشاح الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:23
هدا هو المغرب ديمة حكرة كما يقول مثل طاحت سمعة نعلقو الحجام
24 - المخضرم. الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:28
السلام عليكم من خلال الفيديو تتضح صورة الشركات في المغرب بمعنى اخر هدف الشركة ليس هدف نبيل في جوهر خدمة المواطن وهو نقل المواطنين وسلامتهم بل استنزاف جيوبهم فقط .والفيديو صورة حقيقية و دليل على ان الشركة لا يهمها صحة المواطنين و بالدرجة الاولى السائق الذي يواجه برودة الطقس و برد سرعة الحافلة وهذا يعني ان السائق اصبح اداة وليس انسان في خلقه و طبعه.واذا نظرنا في زاوية اخرى فان الشركة ليس لديها امكانيات مادية لاصلاح الحافلات وما بالك بالحالة الميكانيكية لها .اما دور النقابات في هذه القضية فلا شك انه سيكون منعدما لانها تابعة للاحزاب وليست مستقلة.
25 - marrakechia الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:44
مثل هذا المشكل يحل في الدول الدمقراطية في اسبوع ان طال.
اقول لهذا المغربي , ابحث عن عمل اخر, القضاء يحتاج سنين ليفهم حالتك.
قضاء ضد شعبه , وهو ياكل من مال الشعب.
نسمع ربما عن هذا الموضوع في 2021 ان شاء الله...
اقول لهذا المغربي , ابحث عن عمل اخر, القضاء يحتاج سنين ليفهم حالتك.
قضاء ضد شعبه , وهو ياكل من مال الشعب.
نسمع ربما عن هذا الموضوع في 2021 ان شاء الله...
26 - سعد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:52
دولة التناقضات بإمتياز ، نريد تنظيم المونديال لإضحاك العالم علينا
27 - سالم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:55
لو ان الشركة مثلا قدمت اعتذار علني للسائق و قامت باصلاح الحافلة او استبدلتها بحافلة اخرى سيلمع ذلك صورة الشركة و تحظى باحترام الجميع. الخطأ وارد ولكن المطلوب هو التصحيح. و لكن للاسف كان تصرف الشركة غبي و اتبتت انه ليست الحافلات و حدها فاسدة ولكن التسيير والادارة كذلك فاسدة.. هذه ليست حالة معزولة ولكن تلخص واقع مر يعيشه العمال مع الإدارات . في غياب تام لقضاء نزيه و منصف.
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