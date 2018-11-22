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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الهجرة السرية تفجع مغاربة

الهجرة السرية تفجع مغاربة

الخميس 22 نونبر 2018 - 12:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مقهورة الخميس 22 نونبر 2018 - 12:37
لا حولا ولا قوة الا بالله والله الى كايبق فيا المغريب فين غادي هادشي كايخلع وكيألم في نفس الوقت
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2 - توفيق الخميس 22 نونبر 2018 - 12:42
و أسفاه على أحوال شبابنا، الكل يريد الهرب من هذه البلاد التي اسمها المغرب بأي طريقة. أين هي السلطات فقط لعمل واجبها البحث على أولاد مواطنيها. المواطن المغربي في الدرك الأسفل...
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3 - مواطن مغربي حر الخميس 22 نونبر 2018 - 12:45
الارزاق بيد الله عزوجل نحن مسيرين وليس مخيرين الفقر ليس عيب اقسم لكم كم من يوم اكل وجبت فى النهار ولكن الحمد لله اعملو التجارة بتمن بسيط انضر الى اسباع بيد هل هوما متقا دين واجمع يدك وانضر واحكم
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4 - سلاوي هويا الخميس 22 نونبر 2018 - 12:45
شكر لهسبريس على اهتماماتها ،نسميها اخبارا مواضيع،تحليلات و زِد من المسميات،و فيها كثير من الدلالة على أشياء كثيرة نافعة لكل التوجهات،و تقدم خصبا مادة أولية للاستعمال و الاستفادة المختلفة،المتعددة،و بغيتي لم تكن الا السؤال عن و جود مادة مصورة للمأساة التي ضربت مهاجرين سلاويين من العيايدة،تغمدهم الله برحماته ،فعجبا لبركة الغرقى الشهداء،ينبهون الى الحسنات،و النافع ،و الكل يرجو ذلك،رحمات الله التي وسعت كل شيء تغمرهم شآبيب لها
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5 - loulou الخميس 22 نونبر 2018 - 12:49
لاحول ولاقوة الا بالله
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6 - الحقيقة الخميس 22 نونبر 2018 - 12:52
بالنسبة للشهداء اللهم ارحمهم
أما بالنسبة للمتسببين في تهجير الشباب و تفقيرهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم
واش هاذ الناس ما عندهم كبدة على جيل كله لا يفكر الا في الهجرة واش الملايير اللي تخسرات على القطار الفائق السرعة ماشي الأولى بها هما حنا كون ديك الملايير استثمروها فمعامل كانو كل جهة يديروا فيها معمل عندنا 12 جهة فالبلاد يخدموا بدل 1500 منصب شغل اللي قالوا ديال التي جي في 150000 فمجموع الجهات و غادي يكون انتاج اما التي جي في غادي تكون عندو عواقب غادي تثقي جيوب المغاربة
اللهم ارحمنا
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7 - تقديم قربان للسمك الخميس 22 نونبر 2018 - 12:53
راه كاين بعض الوالدين تيحرضوا اولادهم على الهجرة السرية شوف فلان وشوف قدور وشوف سيادك اش دارو كلام ينخر جسد الطفل اوالشاب ويريد ان يثبت ذاته بأنه قافز ويودع اهله ويغادر ومنهم من يدفع 3 الف اورو للهجرة ومن بعد انقلاب القارب يطلبون بالجثة لدفنها غريب امر الضحايا
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8 - مدوخ 2 الخميس 22 نونبر 2018 - 13:15
اولا رحم الله الشهداء والهم دويهم الصبر والسلوان .
الهجرة ليست قدرا مغربيا هي ظاهرة عالمية من حق اي كائن البحث عن افاق اوسع الغير منطقي هو اختيار يوم عاصف وموج هائج رغم تحذير الارصاد الجوية لدخول البحر شيء غريب فعلا .
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9 - عبد الجليل الخميس 22 نونبر 2018 - 13:31
لا حول ولا قوة الا بالله. كون غير دارو القطار الفائق السرعة (البراق) ديريكت لاوربا باش تكون الهجرة غير الشرعية ديريكت لاوروبا
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