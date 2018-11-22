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كُتّاب وآراء
رسوم التسجيل بجامعات فرنسا
الخميس 22 نونبر 2018 - 15:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - منير الخميس 22 نونبر 2018 - 15:34
فرنسا تريد أن تقول مرحبا بأبناء الأغنياء فقط أما أنتم يا اولاد الطبقات الأخرى فلا مرحبا بكم في فرنسا
2 - مواطنة الخميس 22 نونبر 2018 - 15:36
كولشي صعاب فهاد البلاد.مشاااا فيها المسكين والله
3 - حسن الغنيمي الخميس 22 نونبر 2018 - 15:40
عجيب امر المغاربة عجيب حقا اذ نراهم يهتمون بامور لا تهمهم في شيئ و تتعلق بدولة اخرى....و العجب العجاب انهم تعودوا على المجانية خصوصا في التعليم العمومي و فقط في التعليم نراهم ينقبضون كلما تم الكلام عن إلغاء المجانية لانها تضر بالتعليم و التعلم ضررا فادحا و كبيرا و الدليل ان في المغرب ثمة اساتذة جامعيون خريجو اكبر جامعات فرنسا يزاولون بالمغرب لكن الغريب ان الطلبة لا يحضرون الدروس رغم ان الاستاذ موظف بل يكرهون الاستاذ المنضبط المحترم للوقت الصارم المتحلي باخلاقيات العمل الغربية و الذي لا يغش ابدا لا في العطاء و لا في الوقت و تراهم يتملقون لكل اساتذ فاسد حصل بطرق ملتوية على دبلوم و عمل و غير ذي مستوى بل جاهل..بل ترى الطلبة لا هم لهم غير الحصول على شهادة و ليس المعرفة و التكوين ...بل الانكى انهم يصرفون الغالي و النفيس من اجل الكمليات (هواتف ساعات البسة سجائر حواسيب سيارات خواتم روائح الخ الخ) لكنهم يكرهون شراء و قراءة الكتب و بدل المجهود (يجهدون في نقل جهد الاخرين مثل الفرنسيين بغباء كبير) الفكري الشاق و يستحلون الريع و الكسل و الغش..لكن ما ان تلغى المجانية حتى يعرفون ثمن الدرس و الاستاذ
4 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الخميس 22 نونبر 2018 - 15:40
الدراسة بإسبانيا التسجيل للمهاجر هو 6000 أورو ولإبن البلد ما بين 1000 و1500 للإجازة أما الماستر لأبناء البلد هو 2700 الرسوم ترتفع في كل مكان وقد ذهب عهد الرخاء
5 - محمد الفلالي الخميس 22 نونبر 2018 - 15:41
نطلب من ملك المملكة المغربية و حكومتها و وزيرها في الخارجية أن يتدخل لدى الدولة الفرنسية لكي لا ترفع رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية بالنسبة لطلبة المغرب ، فرفع هذه الرسوم و بهذه الطريقة يعمي إقصاء أبناء الشعب المغربي من التسجيل لمتابعة دراستهم ، بكل الأسلاك و المستويات ، وخاصة في سلك الماستر و الدكتورة (3770 يورو عِوَض 270 يورو).
6 - mido الخميس 22 نونبر 2018 - 15:41
اللهم إن هذا لمنكر . وكالعادة الدولة لن تحرك ساكنا لأن ماما ف فرنسا يجب أن تواجه بالمثل فالشباب يهاجرون لينفعوا وطنهم.
7 - متابعة الخميس 22 نونبر 2018 - 15:43
آودي راماشي 3 المليون را 4 المليون..زيد عليها فلوس لوطيل والماكلة على برا لاماعندكش فين تكلس على ماتلقى لكرا وتفتح حساب فلبنك للتمكن من الاداء بواسطة versement او بطاقة بنكية لأن الأحياء السكنية في فرنسا لا تقبل الكاش اللهم إذا وجدت كراء عند اشخاص وفي الغالب يكون بعيدا عن الجامعات او غير صالح للسكن ويطلبون ضمانات من أشخاص موثوق فيهم ماديا في فرنسا ..يعني على الطالب ان يتوفر على رصيد يناهز على الأقل 6المليون او اكثر في البداية ..زد عليها مبلغ يناهز عشرة ملايين كضمانة للإقامة
8 - الغافل الخميس 22 نونبر 2018 - 15:45
هذه الزيادة ستجعل أبناء الشعب المجتهدين المكافحين البحث في دول أخرى.اما بالنسبة لابناء المسئولين والذين هم كسالى ويشترون كل شيئ فهي فرصة لا تعوض والخاسر الكبير هي فرنسا بدعم الكسالى
9 - kader الخميس 22 نونبر 2018 - 15:53
عار على فرنسا ان ترفع من واجبات التسجيل في جامعاتها بالنسبة للطلبة الأجانب . لقد غظت الطرف عن الجانب الإنساني الدي كان معروفا عليها وتمسكت بالجانب المادي على حساب الفقراء .
إن أكبر عدد من المغاربة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بفرنسا من الفقراء آباءهم يقترضون المال و يبيعون املاكهم من أجل دخول أبناءهم الي جامعات فرنسا كما أن الطلبة هناك يشتغلون في المطاعم والمقاهي من أجل كسب جزء من المال . أما الأغنياء من الطلبة المغاربة الذين يتحدثون عنهم فجلهم يتوجه إلى جامعات أمريكا وكندا .
إن أكبر عدد من المغاربة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بفرنسا من الفقراء آباءهم يقترضون المال و يبيعون املاكهم من أجل دخول أبناءهم الي جامعات فرنسا كما أن الطلبة هناك يشتغلون في المطاعم والمقاهي من أجل كسب جزء من المال . أما الأغنياء من الطلبة المغاربة الذين يتحدثون عنهم فجلهم يتوجه إلى جامعات أمريكا وكندا .
10 - يونس العمراني الخميس 22 نونبر 2018 - 15:59
إذا كنت ترغب في إكمال الدراسة في فنلندا وتتساءل حول إمكانية الحصول على منحة دراسية لمتابعة الدراسة الجامعية بفنلندا، في هذه الأسطر سنقربك أكثر ونبين أنواع المنح المقدمة من طرف الجامعات أو المؤسسات المختلفة لتمويل الدراسة بشكل كلي أو جزئي.
الطلاب الدوليين الذين إختاروا الدراسة باللغة الإنجليزية في فنلندا في سلك البكالوريوس أو الماجستير يجب عليهم دفع التكاليف المخصصة للدراسة في برنامج باللغة الإنجليزية، لكن هذا لا يمنع من البحث والطلب للحصول على منحة دراسية في فنلندا.
تقدم جامعة أولتو منحة دراسية للطلاب الدوليين تغطي التكاليف الدراسية في الجامعة بنسبة %50 أو %100 للطلبة المتميزين والذين يتوفرون على مؤهلات عالية. لا تشمل المنحة التكلف بمصاريف المعيشة للطلبة العرب في فنلندا. يمكن الطلب للحصول على منحة دراسة الجامعية في جامعة أولتو في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع الطلب للتقدم لدراسة درجة جامعية معينة. تقدم الجامعة أيضا منحة دراسية بقيمة 1500 يورو بالنسبة للطلبة المتفوقين، وحاصلين على 60 درجة على الأقل في نهاية السنة دراسية.
الطلاب الدوليين الذين إختاروا الدراسة باللغة الإنجليزية في فنلندا في سلك البكالوريوس أو الماجستير يجب عليهم دفع التكاليف المخصصة للدراسة في برنامج باللغة الإنجليزية، لكن هذا لا يمنع من البحث والطلب للحصول على منحة دراسية في فنلندا.
تقدم جامعة أولتو منحة دراسية للطلاب الدوليين تغطي التكاليف الدراسية في الجامعة بنسبة %50 أو %100 للطلبة المتميزين والذين يتوفرون على مؤهلات عالية. لا تشمل المنحة التكلف بمصاريف المعيشة للطلبة العرب في فنلندا. يمكن الطلب للحصول على منحة دراسة الجامعية في جامعة أولتو في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع الطلب للتقدم لدراسة درجة جامعية معينة. تقدم الجامعة أيضا منحة دراسية بقيمة 1500 يورو بالنسبة للطلبة المتفوقين، وحاصلين على 60 درجة على الأقل في نهاية السنة دراسية.
11 - يونس العمراني الخميس 22 نونبر 2018 - 15:59
تقدم جامعة شرق فنلندا منحة دراسية للطلاب الدوليين المتفوقين، المنحة تشمل فقط درجة الماجستير وتغطي نسبة %100 أو %80 من تكاليف الدراسة، يمكن التقدم بطلب الحصول على المنحة في نفس الوقت الذي يتم فيه التقدم بطلب للدراسة في الجامعة.
المنحة تغطي تكاليف الدراسة لسنتين في حالة الحصول على 55 درجة على الأقل خلال السنة الأكاديمية الأولى، يمكن للطلبة الذين لم يتقدموا للحصول على المنحة التقدم لها في السنة الثانية بشرط إنهاء السنة الدراسية الأولى بمعدل 55 درجة على الأقل.
منحة جامعة هلسنكي:
توفر الجامعة هي الأخرى منحة دراسية للطلاب الدوليين بسلك الماجستير بدرجة دراسية كاملة، وتمول السنة الدراسية الأولى وقد تستمر المنحة في حالة حصول الطالب على معدل 55 درجة على الأقل خلال السنة الأولى للدراسة، الطلب على منحة جامعة هلسنكي يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب الدراسة في الجامعة.
المنحة تغطي تكاليف الدراسة لسنتين في حالة الحصول على 55 درجة على الأقل خلال السنة الأكاديمية الأولى، يمكن للطلبة الذين لم يتقدموا للحصول على المنحة التقدم لها في السنة الثانية بشرط إنهاء السنة الدراسية الأولى بمعدل 55 درجة على الأقل.
منحة جامعة هلسنكي:
توفر الجامعة هي الأخرى منحة دراسية للطلاب الدوليين بسلك الماجستير بدرجة دراسية كاملة، وتمول السنة الدراسية الأولى وقد تستمر المنحة في حالة حصول الطالب على معدل 55 درجة على الأقل خلال السنة الأولى للدراسة، الطلب على منحة جامعة هلسنكي يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب الدراسة في الجامعة.
12 - ابو انس ج- الخميس 22 نونبر 2018 - 16:04
في الفيديو يتكلم الشباب المغربي و كأنهم فرنسيون و ليسوا مغاربة و هذا امر غريب حق يظهر مدى الاستيلاب و التبيعية و كأن المغرب ليس دولة او شعب مثل مثلا اسبانيا او البرتغال او كاتالونيا التي هي جهة لكن لها جامعات و اقتصاد عصري بل حتى كورسيكا لها مكانة و قيمة لا بل مالطا و الله لم نعد نفهم اي شيئ...هل المغرب مستعمر ام دولة مستقلة لها حكومة و برلمان و مؤسسات...فرنسا دولة هي ليست المغرب مطلقا بل هي دولة اوروبية مسيحية و لا علاقة لها بالمغرب و بعيدة..ثم ان فرنسا لها نظامها الجمهوري التضامني الديموقراطي و هو مختلف عن بلدان اوربا الاخرى حيث التعليم ليس عموميا بل مؤدى عنه في ايطاليا و المانيا و انجلترا و اسبانيا الخ اي ثمة رسوم و غلاء عكس فرنسا التي تريد المرور الى النمودج الانجلوسكوني حيث الدراسة مكلفة و مؤدى عنها ففي انجلترا او امريكا بل حتى المغرب نفسه الدراسة تساوي الملايين شهريا و هو ما يساوب اقتصاد المعرفة...المغرب ما يزال يتبع المجانية التي ضررها اكثر من نفعها لانها تضرب المجهود و تبخس التدريس و مجهود الاساتذ و عمل الادارة و من هنا الهدر و ضعف التكوين الخ الخ
13 - lasssssssss الخميس 22 نونبر 2018 - 16:07
Celui qui est capable de payer 300e pour l’inscription prendre une chambre universitaire ou payer un loyer tout les mois ,la nourriture,l’habillement....
Est capable de payer 3000e .
Est capable de payer 3000e .
14 - سقطت الشجرة على التفاحة الخميس 22 نونبر 2018 - 16:13
سبحان الله الحاجة لي كندير فيها يدي كتنحس..خدمت شي براكة بالدولار صدق الدولار طايح مع الدرهم..شديت دبلوم مهم هجموا علي الأمراض من كل حدب وصوب ومازال ما بغا يوقفوا الهجوم..فكرت نمشي لفرنسا زعما باش نقرا وننقذ راسي زادوا فالرسوم..قاليا الطبيب نبحر فالصيف صدق شهر غشت كامل شتيوة ..بلوكيت الأرقام البريفي فالهاتف نتاعي صدق واحد الإتصال مهم بريفي مشديتوش ..مشا الريزو فالدار فواحد الإتصال مهم اخر ..بديت كنقرا فواحد الكتاب مهم وهو النظر يبدا يضعاف ليا فجأة..كانت واحد المبادرة كادار كل عام كنت الخلم نتاعي صدقوا موقفينها..وأنا متأكد كو مشيت لفرنسا غادي يوقعليهم إنقلاب عسكري وتحكم لوبان وتاخدنا للحبس ههه ..من باب الدعابة فقط..الله يسر للجميع والحياة غير عادلة هذا ما على الجميع الإيمان به ..فلي مع الحياة قصص وعبر تدعو بشكل رهيب للحزن بل للسخرية أيضا .
15 - citoyenne الخميس 22 نونبر 2018 - 16:18
لمادا تدهبونا الى فرنسا والسي العثماني يقول المغرب افضل من فرنسا والكل يبكي ليبهب الى فرنسا فرنسا تعلم بانا المغاربة القادمن لها هم ارادو الحرك بتلك الطيقة انهم لا يعودونا الى بلدانهم ابدان وهي بدات بي هده الطريقة لاكن لي الحريك انهم سيدفعونا اكثر من دلك هده هيا الحققة هنك المغاربة جاو بي شهادة الماستير لاكن في الحققة لا علاقة لهم حتى بلبكارولية اينا الدرسة العربية ادهبو الى السعودية لي تكميل دراستكم العربية عندكم فقط ليتخرب المجتمعات اصبحنا اضحكة الامام يقول لك الكوفار نحن هم المتخليفن
16 - otman الخميس 22 نونبر 2018 - 16:28
المستقبل في الدول الأنغلوسكسونية
اما فرنسا و الفرنكوفون لا مستقبل لهم
اما فرنسا و الفرنكوفون لا مستقبل لهم
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