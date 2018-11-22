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كُتّاب وآراء
مكفوفون: الملك هو الحل
الخميس 22 نونبر 2018 - 19:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الوطنية الخميس 22 نونبر 2018 - 19:31
لا يعقل التوظيف المباشر لا بد من المرور بالمباراة لان هذا سيكون ميزا بينكم وبين ابنائنا الذين يعانون من البطالة بدورهم
2 - جبلي ابن الجبل الخميس 22 نونبر 2018 - 19:31
البطاليين و الفقراء و المكفوفين و الموظفين و رجال التعليم و الصحة ووووو ينتظر تدخل الملك فهل سيتدخل ؟؟ هذا يعني ان الحكومة لا تخدم مصالح الشعب إذن ما الجدوى من وجودها و الأكثر من ذلك استنزافها من ميزانية الدولة في أشياء لا تنفع المواطنين فأين الملك ؟؟
3 - hakim الخميس 22 نونبر 2018 - 19:34
غريب
اذا لم تطبقوا القانون بينكم كيف تريدون ان يطبقه الغير عليكم...؟؟
كيف يعقل ان شاب / شابة مغربية مثقف و ذو شواهد ان لا تمنحه فرصو وان لا يعمل فقط لكونه لم يعتصم معكم.
اذا لم تطبقوا القانون بينكم كيف تريدون ان يطبقه الغير عليكم...؟؟
كيف يعقل ان شاب / شابة مغربية مثقف و ذو شواهد ان لا تمنحه فرصو وان لا يعمل فقط لكونه لم يعتصم معكم.
4 - Peace الخميس 22 نونبر 2018 - 19:39
الصراحة يجب ايجاد حل لهاد المكفوفين, لا يمكن تركهم باي دعم و لا اي شيء و لا جمعية خاة بهم او تفريقهم على القطاعات و الشركات و المقاولات كل مقاولة او تعاونية توظف اثنين او ثلاثة. و ليس من الضروري في القطاع العام, القطاع الخاص عليه ايضا احترام الكوطا.تشغيل المكفوفين و ذوي اعاقة يمكن ن يكون فيه خير كثير, لانه تكون لهم مكات خاصة سبحان الله.
5 - lallayakout الخميس 22 نونبر 2018 - 19:48
الله يكون معاكم و الله يفتح ليكم باب التوظيف المباشر تستاهلو كل خير فعلا انتم محرومون من البصر ولكن ربي اعطاكم البصيرة في قلوبكم و كافحتو حتى قريتو .اتحدى اي احد انه يجرب ان يقضي خمس دقائق بدون نظر . الله ينصفكم و يرفع درجاتكم .امين
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