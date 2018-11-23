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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجة مراكش في 5 ساعات

طنجة مراكش في 5 ساعات

الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Hassan Sima الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:51
ممگن 5ساعات لگن 1ساعة ونصف غي باش توصل الوجهـة ديالك مع الإگتضاض و تگميلات وساءل النقل وبعد گل هـذا ماذا أنجزنا من تقدم حتى لوصل آش تبعوا خدام ب 10000 درهـم الساعة راه دايزة غي ف قهـوة وأجموعات هـذه هـي الحقيقة
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-7
2 - rachid الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:54
اما مدينة مدن الجنوب وخصوصا اكادير ليست في التراب المغربي !!!!؟
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1
3 - maroc الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:33
كلام فارغ,اين مراكش والصويرة و اكادير و تزنيت ......
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1
4 - بشير الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:33
بالتوفيق ان شاء الله .عسى ان تتقلص مدة التاخرات وتتحسن الخدمات وان يحافظ المسافرون على التجهيزات.
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13
5 - خط أقا زاگورة الجمعة 23 نونبر 2018 - 13:00
المدن فيها انوع منها من تستفيذ من خدمات القطار ومنها من يكفيها الحم.... فلا داعي للعجلة لأنها تنتمي لعصر الشيطان .
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