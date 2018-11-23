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كُتّاب وآراء
علاقات المغرب والجزائر
الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:42
الجزاءر بتستمدالوجود اديالها اعلى معاكسة المغرب...لانها ماعاندهاش مرجعية باش اتكون دولة ذات تاريخ ....بل هي نتاج مخلفات الفترة الاستعمارية التي اجتاحت العالم العربي في القرنين الماضيين...اذن فهي موروث لقيط ...مكوناته جزء من تونس وليبيا وجزء من بلاد الطوارق...وجزء من صحراء المغرب الشرقية...لدى فالواجب الوجب ان تحرسوا البلاد من هذا اللقيط لان لا طعم له ولالون ولاراءحة....
2 - Peace الجمعة 23 نونبر 2018 - 12:54
المبادرة الملكية لفتح نقاش مع الجزائر هو تبرئة ذمة و اشهاد المجتمع الدولي و يضا فيها نوع من التحدي اتجاه لنظام الجزائري, و حضيت باشادة دولية. و لكن النظام الجزائري تعنت, عكس المجتمع المدني و الشعب الجزائري, الذي تجمعنا معه علاقات اخوة و نسب و ثقافة ووو, و بعد سكوت طويل خرج علينا النظام الجزائري بمراوغة اخرى و طرح موضوع الاتحاد المغاربي, و هو موضوع اخر النقاش فيه, يجب ان يسبقه نقاش مباشر للمغرب مع الجزائر حول مشكل الصحراء سواء الغربية او الشرقية المغربية. استحودت الجزائر على اراضي مغربية في الصحراء الشرقية و تدعم الانفصال في الصحراء الغربية المغربية بكل الوسائل المتاحة لها و تحتجز مجموعة من الجنسيات المختلفة في تندوف على اساس انهم صحراويين مغاربة لاجئين لديها و اعطتهم صفة دولة قائمة الذات و صرفت اموال طائلة جدا من اموال الشعب الجزائري المحروم من اجل اعطاء الشرعية لهذه الدولة الوهمية, بشراء الذمم.
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