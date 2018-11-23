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كُتّاب وآراء
أسعار العقار بالرباط
الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hassan الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:38
D’apres les réponses des gens, je peux conclure que les gens de Rabat sont riches, sinon comment ça se fait que tous les appartements sont loués malgré le prix de 3000 et 4000 DHS, et ils cherchent encore, c’est une chose générale dans le monde entier, Paris, Tokyo, Berlin, Madrid, Londres etc...
2 - عبدالله الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:44
السلام عليكم،
الأخ لي قال واش هادشي في الدول الاخرى حتى هي غادي نجاوبو ، يا اخي هادشي راه في العالم كامل وبالاخص في المدن لي فيها الخدمة ، في عايش انا شخصيا الى لقيتي بيت وبالمشقة خصك تخلص القليلة 8000 درهم ، شخصيا تا نخلص مليون او ستتة ماءة الف فرنك بلا شوفاج عاد الشوفاج تمانين الف فرنك شهريا او زيد الماء او هادشي كله بالمعرفة والله العظيم حتى نخلص اكثر ، كون تعرفو تمن الكراء في اوروبا كون والله تا تقولو باز راه الى ما مانتش المراة خدامة مون مصيبة لان خلصة ديال واحد تا تمشي غير في الكراء.
الأخ لي قال واش هادشي في الدول الاخرى حتى هي غادي نجاوبو ، يا اخي هادشي راه في العالم كامل وبالاخص في المدن لي فيها الخدمة ، في عايش انا شخصيا الى لقيتي بيت وبالمشقة خصك تخلص القليلة 8000 درهم ، شخصيا تا نخلص مليون او ستتة ماءة الف فرنك بلا شوفاج عاد الشوفاج تمانين الف فرنك شهريا او زيد الماء او هادشي كله بالمعرفة والله العظيم حتى نخلص اكثر ، كون تعرفو تمن الكراء في اوروبا كون والله تا تقولو باز راه الى ما مانتش المراة خدامة مون مصيبة لان خلصة ديال واحد تا تمشي غير في الكراء.
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